Κύπρος: Ανέβηκε στη δεύτερη θέση η ΑΕΚ Λάρνακας - Η βαθμολογία μετά το τέλος της κανονικής περιόδου

Η Ομόνοια παραμένει το μεγάλο φαβορί για τον τίτλο μετά την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου στο κυπριακό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου.

Η ΑΕΚ Λάρνακας δυσκολεύτηκε αρκετά, αλλά στο τέλος βρήκε τον τρόπο για να πάρει τη νίκη με 2-0 στην έδρα του Εθνικού Άχνας και να τερματίσει στη 2η θέση της κυπριακής Λίγκας (μαζί με τον Απόλλωνα Λεμεσού) στο φίνις της κανονικής περιόδου και στο -8 απ' την πρωτοπόρο Ομόνοια.

Τα γκολ της νίκης για την ΑΕΚ Λάρνακας σημείωσαν οι Ιβανοβιτς (70') και Μιλίτσεβιτς (80'), ενώ ο Εθνικός Άχνας έμεινε με δέκα παίκτες μετά την αποβολή του Αντερέγκεν στο 45'+2'. Την ίδια ώρα η ΕΝΥ Κρασάβα συνέτριψε με 4-0 το Παραλίμνι με τα τέρματα των Τσερίσεφ (13'), Ντε Λούκας (54'), Ανκέγε (72') και Πάνκοβ (82') και τερμάτισε στη 10η θέση της κανονικής περιόδου.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 26ης αγωνιστικής στην Cyprus League:

ΑΕΛ Λεμεσού - Ομόνοια Αρ. 1-2

Ακρίτας Χλώρακα - Πάφος 0-4

Ανόρθωση - Απόλλωνας Λ. 1-1

Αρης Λ. - ΑΠΟΕΛ 1-2

Ομόνοια-Ολυμπιακός Λευκ. 5-0

ΕΝΥ Κρασάβα-ΕΝ Παραλιμνίου 4-0

Εθνικός Αχνας-ΑΕΚ Λάρνακας 0-2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 26 αγώνες)