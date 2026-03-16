Επίσημη η ακύρωση του Finalissima 2026: Αιχμές της UEFA για την Αργεντινή

Οι συνομιλίες της UEFA με την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Αργεντινής κατέληξαν σε αδιέξοδο, οδηγώντας τελικά στην ακύρωση του Finalissima του 2026.

Η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία ανακοίνωσε ότι ο αγώνας ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή δεν θα πραγματοποιηθεί, καθώς δεν βρέθηκε κοινά αποδεκτή ημερομηνία με την κάτοχο του Copa América.

Ως εκ τούτου, η πολυαναμενόμενη αναμέτρηση που θα έφερνε αντιμέτωπους τον Λαμίν Γιαμάλ με τον Λιονέλ Μέσι δεν θα πραγματοποιηθεί. Αρχικά, ο τελικός είχε προγραμματιστεί να διεξαχθεί στο Κατάρ, ωστόσο η εμπόλεμη κατάσταση οδήγησε στην ανάγκη μετακίνησης της έδρας στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου της Μαδρίτης, πρόταση που δεν έγινε αποδεκτή από την «Αλμπισελέστε».

Σύμφωνα με την UEFA, καταβλήθηκαν μεγάλες προσπάθειες για να βρεθεί λύση. Η πρώτη πρόταση αφορούσε τη διεξαγωγή του αγώνα στο Σαντιάγο Μπερναμπέου με αναλογία φιλάθλων 50-50. Η δεύτερη προέβλεπε έναν τελικό σε δύο έδρες: αρχικά στις 27 Μαρτίου στη Μαδρίτη και στη συνέχεια στο επόμενο παράθυρο των εθνικών ομάδων στο Μπουένος Άιρες, με την ίδια αναλογία οπαδών. Ούτε αυτή η πρόταση, ωστόσο, οδήγησε σε συμφωνία.

Η τρίτη και τελευταία πρόταση ήταν η διεξαγωγή του αγώνα σε ουδέτερη έδρα στις 27 Μαρτίου, με εναλλακτική ημερομηνία την 30ή Μαρτίου, χωρίς όμως να υπάρξει ανταπόκριση.

Η μοναδική αντιπρόταση της Αργεντινής ήταν ο τελικός να διεξαχθεί μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο, περίοδος κατά την οποία η Ισπανία δεν διαθέτει διαθέσιμη ημερομηνία.

Έτσι, αποφασίστηκε η ακύρωση της συγκεκριμένης έκδοσης της διοργάνωσης, με την UEFA να ευχαριστεί μόνο την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Ισπανίας για τη συνεργασία, αφήνοντας παράλληλα αιχμές προς την πλευρά της Αργεντινής.