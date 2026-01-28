Ομάδες

Ανατριχίλα! Ο ΠΑΟΚ κρέμασε 7+1 φανέλες με τα ονόματα των αδικοχαμένων «αετόπουλων»
Οnsports Τeam 28 Ιανουαρίου 2026, 14:15
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / ΠΑΟΚ

Συγκλονιστική εικόνα στην μπουτίκ της ΠΑΕ ΠΑΟΚ στην Τούμπα.

Σε μια ακόμα συγκινητική κίνηση προχώρησε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, τιμώντας τη μνήμη των 7 φίλων της ομάδας, που έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα της Ρουμανίας, αλλά και του φιλάθλου από τη Λάρισα, ο οποίος προδώθηκε από την καρδιά του την ίδια μέρα.

Συγκεκριμένα, κρέμασε στην μπουτίκ της ομάδας στην Τούμπα οκτώ φανέλες με τα μικρά ονόματα των «αετόπουλων».

Δίπλα τους μία ακόμα φανέλα σε μαύρο χρώμα, η οποία αναγράφει ΑΘΑΝΑΤΟΙ 27/1/2026, στη μνήμη όσων χάθηκαν στο δρόμο για να βρεθούν στο πλευρό της αγαπημένης τους ομάδας.

Δείτε τη σχετική φωτογραφία:

  Δείτε τη σχετική φωτογραφία:

