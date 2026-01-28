Ομάδες

Ραγίζουν καρδιές στην Τούμπα - Χιλιάδες κόσμος αποχαιρετά τα «αετόπουλα» του ΠΑΟΚ (pics)
Οnsports Τeam 28 Ιανουαρίου 2026, 13:01
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / ΠΑΟΚ

Ραγίζουν καρδιές στην Τούμπα - Χιλιάδες κόσμος αποχαιρετά τα «αετόπουλα» του ΠΑΟΚ (pics)

Η Θύρα 4 της Τούμπας έχει ανοίξει και υποδέχεται κόσμο από νωρίς το πρωί της Τετάρτης (28/1) ώστε να αποχαιρετήσει τους 7 αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ.

Βαρύ πένθος έχει σκεπάσει την οικογένεια του ΠΑΟΚ, μετά το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία, που στέρησε τη ζωή από 7 φιλάθλους του Δικέφαλου.

Ο κόσμος της ομάδας είναι σε σοκ και σπεύδει από το πρωί της Τετάρτης (28/1) στην Τούμπα και τη Θύρα 4, προκειμένου να πουν το δικό τους «αντίο» στα αετόπουλοα και να απονείμουν το ύστατο χαίρε στους συνοπαδούς τους.

Οι στιγμές είναι συγκινητικές, πολλοί στέκονται εκεί με δάκρια στα μάτια, μη μπορώντας να πιστέψουν αυτό που ζουν το τελευταίο 24ωρο.

Κασκόλ, φανέλες και δεκάδες κεριά κοσμούν πλέον τη Θύρα 4, όπως και το μεγάλο πανό με το μήνυμα «Καλό παράδεισο αδέρφια».

Στις 2:30μ.μ., μάλιστα, θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση στην Τούμπα από τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, κ. Φιλόθεο.

Δείτε φωτογραφίες από την Τούμπα:

  • ΔΕΣ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

