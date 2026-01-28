Ομάδες

Φίαρς και Ντορτ έκαναν... ροντέο το Θάντερ - Πέλικανς (vid)
Οnsports Τeam 28 Ιανουαρίου 2026, 14:10
NBA

Φίαρς και Ντορτ έκαναν... ροντέο το Θάντερ - Πέλικανς (vid)

Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ επικράτησαν των Νιου Ορλίνς Πέλικανς με 104-95, με τους δύο παίκτες να τινάζουν το ματς στον αέρα. 

Σε ρινγκ μετέτρεψαν το παρκέ οι Τζερεμάια Φίαρς και Λου Ντορτ οι οποίοι κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης πιάστηκαν στα χέρια και λίγο έλειψε να τινάξουν στον αέρα τον αγώνα. 

Ο Τζερεμάια Φίαρς στην προσπάθεια να εξασφαλίσει κατοχή και να μειώσει το σκορ, έξι δευτερόλεπτα πριν ο αγώνας ολοκληρωθεί, τα... έβαλε με τον Λου Ντορτ.

Ο Καναδός γκαρντ δεν πήρε καλά το ότι ο αντίπαλός του θέλησε να τελειώσει τη φάση, ενώ το ματς είχε κριθεί και του κράτησε τα χέρια κάτω. Δεν έμεινε όμως εκεί. Τον έσπρωξε κιόλας με μίσος!

Η απάντηση από τον αντίπαλό του ήταν δεδομένη και ήρθα άμεσα, με τους ψυχραιμότερους να μπαίνουν στη μέση και να προσπαθούν να βάλουν τέλος στη σύρραξη, προτού αυτή γενικευτεί. 



