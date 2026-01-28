Στην Τιμισοάρα η διοίκηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ - «Εντολή του Ιβάν Σαββίδη να φροντίσουμε τα πάντα»

Οnsports Team

Ο Μάριος Τσάκας, μέλος του ΔΣ της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, βρίσκεται στην Τιμισοάρα και στο πλευρό των τραυματιών, τονίζοντας πώς η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ θα φροντίσει τα πάντα για τις οικογένειες των θυμάτων.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στο OPEN:

«Από τα ξημερώματα φτάσαμε στην πόλη που βρίσκονται οι τρεις τραυματίες. Θέλουμε να ελπίζουμε πώς η υγεία τους θα εξελιχθεί καλά. Είμαστε σε επικοινωνία με τις προξενικές αρχές, για το πόσο και αν θα παραμείνουν εδώ ή θα αναχωρήσουν για τη Θεσσαλονίκη. Είμαστε σε επικοινωνία με τους γιατρούς.

Μέχρι στιγμής είναι όλα καλά σε θέμα επικοινωνίας, αλλά είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Διαφορετική η διαχείριση στα επτά θύματα. Η εντολή του προέδρου είναι να φροντίσουμε τα πάντα, για να γίνει με τον πλέον ανώδυνο τρόπο όλο αυτό για τις οικογένειες. Να μην έχουν καμία σκοτούρα για όλα τα διαδικαστικά. Ζώντας αυτή την κατάσταση εδώ, δεν έχω στο μυαλό μου τον αυριανό αγώνα. Όλα αυτά έρχονται σε δεύτερη μοίρα».

Σε νέες δηλώσεις του στην ΕΡΤ, ο Μάριος Τσάκας είπε:

“Δυστυχώς για άλλη μια φορά η οικογένεια του ΠΑΟΚ θρηνεί νέα παιδιά στην προσπάθειά τους να δουν την αγαπημένη τους ομάδα, να δουν τον αγαπημένο τους ΠΑΟΚ. Για άλλη μια φορά θρηνούμε θύματα και είναι κάτι που έχει συγκλονίσει όλους, όχι μόνο εμάς την οικογένεια του ΠΑΟΚ, αλλά όλη την Ελλάδα”.

Για τον λόγο που βρίσκεται ήδη στην Τιμισοάρα: “Ταξιδέψαμε από την πρώτη στιγμή, γιατί είναι και δύσκολες οι μεταφορές εδώ στην Τιμισοάρα. Ήρθαμε οδικώς, με σκοπό να δούμε και να βοηθήσουμε όσο μπορούμε στη βελτίωση της υγείας των τριών τραυματιών και να δούμε ό,τι χρειάζεται να καλυφθεί στο θέμα της νοσηλείας. Και δυστυχώς να κανονίσουμε τα διαδικαστικά για τη μεταφορά των σορών των άτυχων οπαδών μας, ώστε να επιστρέψουν πίσω στη χώρα μας”.

Για το εάν έχει καταφέρει να μιλήσει με τις οικογένειες των θυμάτων και των τραυματιών: “Έχουν γίνει επικοινωνίες. Καταλαβαίνετε το περιεχόμενο και πόσο δυσάρεστες είναι.

Αλλά δυστυχώς έχουμε και αυτό το δυσάρεστο καθήκον, να κάνουμε αυτές τις επικοινωνίες και να εξασφαλίσουμε για αυτούς ό,τι χρειάζεται. Για όσους έρθουν εδώ στην Τιμισοάρα για να δουν τους τραυματίες και όσους περιμένουν τις σορούς. Και φυσικά για τη φιλοξενία ή ό,τι άλλο χρειαστούν οι οικογένειες των τριών τραυματιών”.

Για το εάν έχει μιλήσει με τον Ιβάν Σαββίδη και τι του έχει πει: “Η εντολή του ήταν να κάνουμε ότι περνάει από το χέρι μας, ώστε να βοηθήσουμε τους τρεις τραυματίες και τις οικογένειες τους για να είναι καλά τα παιδιά και να αναρρώσουν.

Και δεύτερον να διευκολύνουμε τις οικογένειες των θυμάτων και κάνουμε όλα τα διαδικαστικά, τουλάχιστον μέσα σε όλον τον πόνο τους να μην έχουμε καμία άλλη έννοια σε ό,τι αφορά τη διαδικασία μέχρι την ταφή των θυμάτων”.