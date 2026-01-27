Νέα τραγωδία στην οικογένεια του ΠΑΟΚ: Ξεψύχησε οπαδός όταν έμαθε για το δυστύχημα στη Ρουμανία

Οnsports Team

Ένας 54χρονος φίλαθλος του ΠΑΟΚ «έφυγε» από τη ζωή, προδομένος από την καρδιά του, μόλις έμαθε τα τραγικά νέα από το δυστύχημα στη Ρουμανία.

Τελειωμό δεν έχουν τα άσχημα νέα για την οικογένεια του ΠΑΟΚ που θρηνεί ακόμα ένα μέλος της.

Ένας 54χρονος που διέμενε στην Λάρισα, γνωστός στο οπαδικό κίνημα του Δικέφαλου, άφησε την τελευταία του πνοή προδομένος από την καρδιά του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άτυχος 55χρονος ο οποίος είχε πρόβλημα με την καρδιά του και είχε προγραμματίσει επέμβαση, δεν άντεξε στο άκουσμα της τραγικής είδησης από την Ρουμανία (σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες κάποιο από τα θύματα ήταν στον φιλικό του κύκλο) και "έφυγε" μετά από καρδιακό επεισόδιο, βυθίζοντας σε ακόμα μεγαλύτερο πένθος την οικογένεια του ΠΑΟΚ