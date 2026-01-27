Ομάδες

ΠΑΟΚ: Οι αναρτήσεις των ποδοσφαιριστών για τα «αετόπουλα» - «Τους πήρε η αγάπη τους για εσένα»
Οnsports Team 27 Ιανουαρίου 2026, 22:58
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / ΠΑΟΚ

ΠΑΟΚ: Οι αναρτήσεις των ποδοσφαιριστών για τα «αετόπουλα» - «Τους πήρε η αγάπη τους για εσένα»

Η οικογένεια του ΠΑΟΚ θρηνεί τον χαμό 7 φιλάθλων του μετά το σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Ραγίζουν καρδιές οι αναρτήσεις των ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ, Ελλήνων και ξένων για την πολύνεκρη τραγωδία που σημειώθηκε στη Ρουμανία το μεσημέρι της Τρίτης 27 Ιανουαρίου όταν μίνι βαν που μετέφερε φιλάθλους της ομάδας συγκρούστηκε με νταλίκα, με αποτέλεσμα 7 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και τρεις να νοσηλεύονται στη Ρουμανία, εκτός κινδύνου.

Οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ βρέθηκαν στη δυσμενή θέση να αποχαιρετήσουν ανθρώπους που πανηγύριζαν τα γκολ τους, χαίρονταν με τις νίκες τους, τους ακολουθούσαν σε εσωτερικό και εξωτερικό με ανιδιοτέλεια και φώναζαν δυνατά τα ονόματά τους και πλέον δεν θα βρίσκονται στις εξέδρες και στα πέταλα της Τούμπας.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οι ποδοσφαιριστές, ο καθένας με το δικό του τρόπο, αποχαιρέτησαν τα επτά «αετόπουλα».

Ιδιαίτερα συγκινητικό είναι το ποστάρισμα του Δημήτρη Πέλκα, εκ των αρχηγών του ΠΑΟΚ που έγραψε «Τους πήρε η αγάπη τους για εσένα».

Πέλκας

«Αδέρφια μας εκεί ψηλά που ζείτε», έγραψε ο Γιάννης Μιχαηλίδης με αφορμή το σύνθημα για την τραγωδία στα Τέμπη, στις 4/10/99.

Μιχαηλίδης

Δείτε ορισμένες από τις αναρτήσεις:

ΖίβκοβιτςΝτεσπόντοφ

 

Κένι

 

ΛόβρενΜεϊτέ

 

Τσιφτσής



