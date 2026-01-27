Πρωθυπουργός Ρουμανίας για φιλάθλους ΠΑΟΚ: «Οι σκέψεις μας είναι με όλους όσους επλήγησαν»

Οnsports Team

Ο Πρωθυπουργός της Ρουμανίας, Ίλιε Μπολογιάν με ανάρτησή του στο Facebook εξέφρασε τα συλλυπητήρια της ρουμανικής κυβέρνησης προς τις οικογένειες των επτά νεκρών φιλάθλων του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους μετά από σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα.

«Εκ μέρους της Ρουμανικής Κυβέρνησης, εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες των επτά νέων από την Ελλάδα που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό τροχαίο ατύχημα που συνέβη σήμερα στην κομητεία Τίμις.

Εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες. Οι σκέψεις μας είναι με όλους όσους επλήγησαν από αυτή την τραγωδία», έγραψε ο Μπολογιάν.