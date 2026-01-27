Σύνδεσμος φιλάθλων ΠΑΟΚ: «Δεν υπάρχουν λόγια για το πόνο μας» - Ακυρώθηκαν όλες οι εκδρομές στη Λιόν

Οnsports Team

Ανακοίνωση του Συνδέσμου Φιλάθλων ΠΑΟΚ για την τραγική απώλεια των 7 «αετόπουλων», τον αγώνα με τη Λιόν και το άνοιγμα της Τούμπας για εκδηλώσεις μνήμης.

Οι οργανωμένοι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ είπαν το δικό τους αντίο στους συνοπαδούς τους, που έχασαν τραγικά τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα Ρουμανία.

Παράλληλα, επιβεβαίωσαν πως το πέταλο των φιλοξενούμενων στη Γαλλία θα μείνει κλειστό ως ένδειξη σεβασμού στη μνήμη τους.

Τέλος, ενημέρωσαν πως την Τετάρτη (28/1) η Θύρα 4 θα παραμείνει ανοιχτή για όποιον επιθυμεί να δώσει έναν φόρο τιμής στα επτά «αετόπουλα».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Με απόφαση των Συνδέσμων Φίλων ΠΑΟΚ όλες οι οδικές και αεροπορικές εκδρομές στην Λυών ακυρώνονται και το πέταλο το οποίο θα μας φιλοξενούσε ,θα παραμείνει κλειστό ως ελάχιστη ένδειξη σεβασμού στα αδέρφια μας που χάθηκαν τόσο άδικα στο δυστύχημα στην Ρουμανία.

Ενημερώνουμε επίσης ότι η Θύρα 4 του γηπέδου της Τούμπας θα είναι ανοιχτή αύριο Τετάρτη από τις 10:00 μέχρι τις 22:00 για όποιον επιθυμεί να αποδώσει έναν ελάχιστο φόρο τιμής.

Αυτή την στιγμή δεν υπάρχουν λόγια για να εκφράσουμε τον πόνο μας.

Κουράγιο και δύναμη στις οικογένειες των θυμάτων.»