Επαφές του ΠΑΟΚ με την UEFA - Δεν εγκρίθηκε η αναβολή του αγώνα με τη Λιόν
Οnsports Team 27 Ιανουαρίου 2026, 17:34
EUROPA LEAGUE / ΠΑΟΚ

Κανονικά θα διεξαχθεί η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τη Λιόν, καθώς η UEFA έκρινε αδύνατη την αναβολή του αγώνα, παρά το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία. 

Σοκ και ανείπωτη θλίψη επικρατεί στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα, μετά τον τραγικό χαμό επτά φίλων του Δικεφάλου, σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Ολόκληρος ο οργανισμός του συλλόγου έχει βυθιστεί στο πένθος, με την «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ να στέλνει άμεσα ανθρώπους της στη Ρουμανία, προκειμένου να βοηθήσουν σε ότι διαδικασίες χρειαστεί και να σταθούν στο πλευρό των οικογενειών των θυμάτων

Αυτό αποφασίστηκε στην έκτακτη σύσκεψη που είχαν τα στελέχη του ΠΑΟΚ με τον Ιβάν Σαββίδη, ενώ παράλληλα υπήρξε επικοινωνία με το Μέγαρο Μαξίμου και τέσσερα υπουργεία, αναφορικά με τους τραυματίες και τα θύματα.

O πρόεδρος της ΠΑΕ έδωσε τις κατευθύνσεις και ζήτησε να γίνουν τα πάντα για την διαλεύκανση των αιτιών του δυστυχήματος, την φροντίδα των τραυματιών, τη μεταφορά στην Ελλάδα των σορών των νεκρών και την υποστήριξη των οικογενειών.

Για τη Ρουμανία έφυγε άμεσα ο Μάριος Τσάκας, μέλος του δσ της ΠΑΕ, με τη συνοδεία νομικών, για να γίνουν όλες οι ενέργειες που πρέπει, για να καταγραφούν τα γεγονότα με το σωστό τρόπο.

Ο ΠΑΟΚ επικοινώνησε και με την UEFA, η οποία ξεκαθάρισε πως η αναβολή του αγώνα είναι αδύνατη!

Οι άνθρωποι της ΠΑΕ είναι σε επαφή με την ευρωπαϊκή συνομοσπονδία ώστε να γίνουν όσα πρέπει για να εκφράσει το πένθος της. Επίσης οι σημαίες της Τούμπας θα κυματίζουν μεσίστιες.


