Τραγωδία με οπαδούς του ΠΑΟΚ: Αντιπροσωπεία ανθρώπων της ΠΑΕ στη Ρουμανία με εντολή Σαββίδη
Οnsports Team 27 Ιανουαρίου 2026, 17:08
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / ΠΑΟΚ

Τραγωδία με οπαδούς του ΠΑΟΚ: Αντιπροσωπεία ανθρώπων της ΠΑΕ στη Ρουμανία με εντολή Σαββίδη

Άνθρωποι της ΠΑΕ ταξιδεύουν στη Ρουμανία, προκειμένου να συντονίσουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες για το τραγικό δυστύχημα και να σταθούν δίπλα στις οικογένειες των θυμάτων.

Σοκ και ανείπωτη θλίψη επικρατεί στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα, μετά τον τραγικό χαμό επτά φίλων του Δικεφάλου, σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Ολόκληρος ο οργανισμός του συλλόγου έχει βυθιστεί στο πένθος, με την «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ να στέλνει άμεσα ανθρώπους της στη Ρουμανία, προκειμένου να βοηθήσουν σε ότι διαδικασίες χρειαστεί και να σταθούν στο πλευρό των οικογενειών των θυμάτων

Αυτό αποφασίστηκε στην έκτακτη επικοινωνία που είχαν τα στελέχη του ΠΑΟΚ με τον Ιβάν Σαββίδη, ενώ παράλληλα υπήρξε επικοινωνία με το Μέγαρο Μαξίμου και τέσσερα υπουργεία, αναφορικά με τους τραυματίες και τα θύματα.

Στο πλαίσιο αυτό, το μέλος του Δ.Σ. της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Μάριος Τσάκας αλλά κι ένας δικηγόρος των «ασπρόμαυρων» θα ταξιδέψει στη Ρουμανία, ενώ παράλληλα η ΠΑΕ ανέθεσε την υπόθεση και σε ρουμάνικο Δικηγορικό γραφείο, ούτως ώστε να συντονιστούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες.

Την ίδια ώρα, όπως προκύπτει από την ελληνική πρεσβεία στη Ρουμανία, οι τραυματίες θα μεταφερθούν στην Τιμισοάρα, όπου υπάρχει πιο μεγάλο και σύγχρονο νοσοκομείο, για να έχουν καλύτερες παροχές και περίθαλψη.


