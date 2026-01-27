Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

ΥΠΕΞ για δυστύχημα με φιλάθλους του ΠΑΟΚ: «Σε άμεση επαφή με τις ρουμανικές αρχές»
Οnsports Team 27 Ιανουαρίου 2026, 16:17
ΕΙΔΗΣΕΙΣ / ΠΑΟΚ

ΥΠΕΞ για δυστύχημα με φιλάθλους του ΠΑΟΚ: «Σε άμεση επαφή με τις ρουμανικές αρχές»

Τουλάχιστον επτά νεκροί σε τροχαίο δυστύχημα με οπαδούς του ΠΑΟΚ  που ταξίδευαν για την Γαλλία

Οπαδοί του ΠΑΟΚ που ταξίδευαν από την Ελλάδα με προορισμό τη Λιόν για το ματς της Πέμπτης στο Europa League, σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή της Τιμοσοάρα της Ρουμανίας

Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών είναι από την πρώτη στιγμή που γνωστοποιήθηκε το δυστύχημα βρίσκεται σε άμεση επαφή και συνεργασία με τις ρουμανικές αρχές. Προσωπικό της ελληνικής πρεσβείας στο Βουκουρέστι μεταβαίνει αμέσως στο σημείο για την ταχεία διεκπεραίωση όλων των απαιτούμενων διαδικασιών και την παρακολούθηση της πορείας των τραυματιών.



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Super 3 για την τραγωδία στη Ρουμανία: «Η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω από αντιπαλότητες»
9 λεπτά πριν Super 3 για την τραγωδία στη Ρουμανία: «Η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω από αντιπαλότητες»
ΣΠΟΡ
Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ: «Καλό ταξίδι Αετόπουλα...»
13 λεπτά πριν Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ: «Καλό ταξίδι Αετόπουλα...»
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Δήμαρχος Θεσσαλονίκης: «Ξύπνησαν μνήμες της 4ης Οκτωβρίου του 1999»
27 λεπτά πριν Δήμαρχος Θεσσαλονίκης: «Ξύπνησαν μνήμες της 4ης Οκτωβρίου του 1999»
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Η πρώτη αντίδραση του ΠΑΟΚ για το τραγικό δυστύχημα - Σε επαφές με τις αρχές η ΠΑΕ
35 λεπτά πριν Η πρώτη αντίδραση του ΠΑΟΚ για το τραγικό δυστύχημα - Σε επαφές με τις αρχές η ΠΑΕ
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved