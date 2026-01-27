Ιβάν Σαββίδης: «Θρηνώ μαζί με τις οικογένειες και τα εκατομμύρια συμπατριωτών μας»

Σοκ και ανείπωτη θλίψη επικρατεί στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα, μετά τον τραγικό χαμό επτά φίλων του Δικεφάλου, σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Ολόκληρος ο οργανισμός του συλλόγου έχει βυθιστεί στο πένθος, με την «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ να στέλνει άμεσα ανθρώπους της στη Ρουμανία, προκειμένου να βοηθήσουν σε ότι διαδικασίες χρειαστεί και να σταθούν στο πλευρό των οικογενειών των θυμάτων.

Από την πλευρά του ο Ιβάν Σαββίδης έκανε δήλωση για αυτή την τραγωδία στην οποία αναφέρει: