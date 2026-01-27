Ιβάν Σαββίδης: «Θρηνώ μαζί με τις οικογένειες και τα εκατομμύρια συμπατριωτών μας»
Η δήλωση του Προέδρου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για την τραγωδία με τους φίλους της ομάδας στη Ρουμανία.
Σοκ και ανείπωτη θλίψη επικρατεί στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα, μετά τον τραγικό χαμό επτά φίλων του Δικεφάλου, σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.
Ολόκληρος ο οργανισμός του συλλόγου έχει βυθιστεί στο πένθος, με την «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ να στέλνει άμεσα ανθρώπους της στη Ρουμανία, προκειμένου να βοηθήσουν σε ότι διαδικασίες χρειαστεί και να σταθούν στο πλευρό των οικογενειών των θυμάτων.
Από την πλευρά του ο Ιβάν Σαββίδης έκανε δήλωση για αυτή την τραγωδία στην οποία αναφέρει:
«Μία ανείπωτη τραγωδία χτύπησε σήμερα την πόρτα μας.
Είμαι συντετριμμένος για την τόσο άδικη απώλεια νέων ανθρώπων, φιλάθλων της αγαπημένης μας ομάδας, που ταξίδευαν για να σταθούν δίπλα στον ΠΑΟΚ μας.
Θρηνώ μαζί με τις οικογένειες και τα εκατομμύρια συμπατριωτών μας. Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή τους.
Αυτά τα παιδιά, τα παιδιά του ΠΑΟΚ, είναι δικά μας παιδιά, είναι μέλη μιας μεγάλης οικογένειας. Kι εμείς κάνουμε τα πάντα για την οικογένειά μας και δεν αφήνουμε κανέναν μόνο.
Η σκέψη μου είναι με τους δικούς τους ανθρώπους. Προσεύχομαι να πάνε όλα καλά για όσους τραυματίστηκαν και δίνουν κρίσιμη μάχη αυτές τις ώρες».