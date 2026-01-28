Λοβέρδος: «Έχουν ταυτοποιηθεί οι σοροί των επτά νεκρών - Δεν κινδυνεύουν οι ζωές των τραυματισμένων»

Οnsports Τeam

Ο Υφυποργός Εξωτερικών με δηλώσεις του τόνισε ότι έχουν ταυτοποιηθεί οι σοροί των επτά νεκρών του τραγικού δυστυχήματος στη Ρουμανία.

Με δηλώσεις του στον ΣΚΑΙ, ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος τόνισε ότι οι τρεις τραυματίες του τραγικού δυστυχήματος βρίσκονται στο νοσοκομείο εκτός κινδύνου, ενώ πρόσθεσε ότι οι σοροί των επτά άτυχων φίλων του ΠΑΟΚ έχουν ταυτοποιηθεί.

Αναλυτικά δήλωσε:

«Έχουμε κινητοποιηθεί για να προσφέρουμε ότι βοήθεια μπορούμε στους συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας, αλλά και για να ενημερώσουμε τον Ελληνικό λαό.

Η Πρεσβεία μας στο Βουκουρέστι έκανε ότι ήταν δυνατόν, παρά την πολύ μεγάλη απόσταση μεταξύ της πρωτεύουσας και του τόπου του δυστυχήματος.

Έχουν ταυτοποιηθεί οι σοροί των 7 νεκρών και τις επόμενες ώρες θα υπάρξουν επίσημες ανακοινώσεις. Αναφορικά με τους τραυματίες και και οι τρεις μεταφέρθηκαν στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Τιμισοάρα που είναι πολύ καλό και έχουν την απαραίτητη φροντίδα. Είναι σε καλύτερη κατάσταση οι δύο, ο ένας είναι πολυτραυματίας, αλλά ελπίζουμε ότι δεν κινδυνεύει η ζωή τους. Θα έχουμε και πιο μετά νεότερη ενημέρωση».