ΕΠΟ: Αναβολές αγώνων λόγω πένθους
Η ΕΠΟ προχώρησε στην αναβολή των σημερινών αγώνων Κυπέλλου Γυναικών, των Κ14, Κ15 και Κ16, λόγω του βαρύτατου πένθους για τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία.
Η ΕΠΟ με ανακοίνωσή της γνωστοποίησε την απόφαση για αναβολή σημερινών αγώνων λόγω πένθους, έπειτα από το χθεσινό δυστύχημα στη Ρουμανία που κόστισε τη ζωή 7 φίλων του ΠΑΟΚ.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Λόγω του βαρύτατου πένθους για το τραγικό δυστύχημα στην Ρουμανία, εξ αιτίας του οποίου έχασαν τη ζωή τους οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ που μετέβαιναν στην Γαλλία για τον αγώνα με τη Λιόν, η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία προέβη στις ακόλουθες αναβολές αγώνων που επρόκειτο να διεξαχθούν σήμερα Τετάρτη 28/01/2026:
Αναβάλλονται:
- Οι 3 αγώνες του Κυπέλλου Γυναικών.
- Οι 6 αγώνες Κ14 και Κ16.
- Όλοι οι προγραμματισμένοι αγώνες Κ15.
- Ο αγώνας Κυπέλλου Ερασιτεχνών Εθνικός Ν. Kεραμιδίου-Ηρακλής Λάρισας (οι υπόλοιποι προγραμματισμένοι αγώνες αυτής της διοργάνωσης είχαν ήδη επανοριστεί για άλλες ημερομηνίες. Διεξάγεται μόνον ο αγώνας Απόλλων Καλυθιών - Γιούχτας.