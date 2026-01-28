ΕΠΟ: Αναβολές αγώνων λόγω πένθους

Οnsports Τeam

Η ΕΠΟ προχώρησε στην αναβολή των σημερινών αγώνων Κυπέλλου Γυναικών, των Κ14, Κ15 και Κ16, λόγω του βαρύτατου πένθους για τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία.

Η ΕΠΟ με ανακοίνωσή της γνωστοποίησε την απόφαση για αναβολή σημερινών αγώνων λόγω πένθους, έπειτα από το χθεσινό δυστύχημα στη Ρουμανία που κόστισε τη ζωή 7 φίλων του ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Λόγω του βαρύτατου πένθους για το τραγικό δυστύχημα στην Ρουμανία, εξ αιτίας του οποίου έχασαν τη ζωή τους οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ που μετέβαιναν στην Γαλλία για τον αγώνα με τη Λιόν, η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία προέβη στις ακόλουθες αναβολές αγώνων που επρόκειτο να διεξαχθούν σήμερα Τετάρτη 28/01/2026:

Αναβάλλονται: