Η CEV δεν έκανε δεκτό το αίτημα του ΠΑΟΚ - Κανονικά το ματς με την Ποντολιάνι
Οnsports Τeam 28 Ιανουαρίου 2026, 12:04
ΣΠΟΡ / ΠΑΟΚ

Η CEV δεν έκανε δεκτό το αίτημα του ΠΑΟΚ - Κανονικά το ματς με την Ποντολιάνι

Δεν έκανε δεκτό η CEV το αίτημα του Δικεφάλου για αναβολή της ευρωπαϊκής αναμέτρησης λόγω της τραγωδίας στη Ρουμανία, με τους ανθρώπους της διοργανώτριας Αρχής να τονίζουν ότι θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή.

Κανονικά θα διεξαχθεί την Πέμπτη στις 18:00 στο PAOK Sports Arena το ΠΑΟΚ – Ποντολιάνι, ο αγώνας ρεβάνς για τη φάση των «16» του CEV Challenge Cup.

Ο Δικέφαλος του Βορρά κατέθεσε αίτημα αναβολής για το συγκεκριμένο παιχνίδι, όπως και για όλες τις υπόλοιπες αναμετρήσεις των «ασπρόμαυρων» έως και την Κυριακή.

Ωστόσο, η CEV δεν έκανε δεκτό το αίτημα του ΠΑΟΚ και έτσι η αναμέτρηση θα διεξαχθεί κανονικά. Πριν την έναρξη του παιχνιδιού θα κρατηθεί ενός λεπτού σιγή.



