Ρόμα: Με Τσιμίκα και Ντιμπάλα στην Αθήνα οι Ρωμαίοι

Οnsports Τeam

Με απουσίες αλλά και με τους Τσιμίκα και Ντιμπάλα κανονικά στην αποστολή η Ρόμα, για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό.

Με 19 παίκτες έρχεται στην Αθήνα η Ρόμα για την αυριανή αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό, στο πλαίσιο της τελευταίας αγωνιστικής της League Phase του Europa League.

Στη διάθεση του Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι δεν βρίσκεται ο βασικός χαφ Μανού Κονέ, ο οποίος δεν κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα του τραυματισμού του. Εκτός είναι και ο στόπερ Ερμόσο, οι επιθετικοί Φέργκιουσον, Ντόβμπικ, ο εξτρέμ Ελ Σαράουι, καθώς και ο αναπληρωματικός τερματοφύλακας Γκολίνι. Εκτός ευρωπαϊκής λίστας βρίσκονται και οι νεοαποκτηθέντες επιθετικοί Μάλεν και Βαζ.

Αντίθετα, κανονικά στην αποστολή βρίσκεται ο Πάολο Ντιμπάλα, που το τελευταίο διάστημα είχε πρόβλημα τραυματισμού, αλλά και ο Κώστας Τσιμίκας.



Αναλυτικά η 19μελής αποστολή της Ρόμα:



Τερματοφύλακες: Σβίλαρ, Γκολίνι, Ντε Μάρτζι



Αμυντικοί: Ρενς, Ανχελίνο, Εντικά, Τσιμίκας, Τσελίκ, Μαντσίνι, Ζιολκόφσκι, Γουέσλι, Γκιλάρντι



Μέσοι: Κριστάντε, Πελεγκρίνι, Ελ Αϊναουί, Πιζίλι



Επιθετικοί: Σουλέ, Ντιμπάλα, Ντέλα Ρόκα