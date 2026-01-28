Μιλουτίνοφ: «Νιώθω καλά, πρέπει να αντιδράσουμε»

Οnsports Τeam

Ο Σέρβος σέντερ του Ολυμπιακού επιστρέφει σε αγωνιστική δράση και θέλει εκδίκηση για την ήττα στη Βαρκελώνη.

Ο Νίκολα Μιλουτίνφ είναι καλά, επιστρέφει σε αγωνιστική δράση και εξηγεί γιατί ο Ολυμπιακός έχει έναν επιπλέον λόγο να πάρει την νίκη κόντρα στην Μπαρτσελόνα.

Αναλυτικά τα όσα είπε ενόψει του αγώνα:

Για το πώς αισθάνεται μετά το χτύπημα: «Νιωθω καλά και ένιωθα καλά και μια μέρα μετά το χτύπημα, αλλά υπάρχει το πρωτόκολλο. Είναι χαρούμενο που γύρισα»

Για την Μπαρτσελόνα και τον απαιτητικό αγώνα του ΣΕΦ: «Ήταν μια σκληρή ήττα στη Βαρκελώνη. Παίξαμε άσχημα στο ματς, αλλά βελτιώθηκαμε μετά. Η Μπαρτσελόνα είναι πολύ ποιοτική ομάδα. Θέλουμε να αντιδράσουμε σε αυτό που έγινε»

Για την απόκτηση του Κόρι Τζόσεφ: «Είναι ένας νέος παίκτης, αλλά είναι καλό που υπογράψαμε έναν ακόμα πλειμεικερ, αλλά ο Τόμας είναι μόνος του τώρα, παρότι στρατιώτης της ομάδας. Θα μας βοηθήσει»

Για τους ψηλούς του Ολυμπιακού: «Μας δίνει μεγάλη δύναμη ο Τζόουνς. Το σημαντικό είναι να είμαστε δυνατοί και να παίζουμε καλά ως ομάδα. Το θέμα είναι πως τελειώνεις μια σεζόν»