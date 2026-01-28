Μιλουτίνοφ: «Νιώθω καλά, πρέπει να αντιδράσουμε»
Ο Σέρβος σέντερ του Ολυμπιακού επιστρέφει σε αγωνιστική δράση και θέλει εκδίκηση για την ήττα στη Βαρκελώνη.
Ο Νίκολα Μιλουτίνφ είναι καλά, επιστρέφει σε αγωνιστική δράση και εξηγεί γιατί ο Ολυμπιακός έχει έναν επιπλέον λόγο να πάρει την νίκη κόντρα στην Μπαρτσελόνα.
Αναλυτικά τα όσα είπε ενόψει του αγώνα:
Για το πώς αισθάνεται μετά το χτύπημα: «Νιωθω καλά και ένιωθα καλά και μια μέρα μετά το χτύπημα, αλλά υπάρχει το πρωτόκολλο. Είναι χαρούμενο που γύρισα»
Για την Μπαρτσελόνα και τον απαιτητικό αγώνα του ΣΕΦ: «Ήταν μια σκληρή ήττα στη Βαρκελώνη. Παίξαμε άσχημα στο ματς, αλλά βελτιώθηκαμε μετά. Η Μπαρτσελόνα είναι πολύ ποιοτική ομάδα. Θέλουμε να αντιδράσουμε σε αυτό που έγινε»
Για την απόκτηση του Κόρι Τζόσεφ: «Είναι ένας νέος παίκτης, αλλά είναι καλό που υπογράψαμε έναν ακόμα πλειμεικερ, αλλά ο Τόμας είναι μόνος του τώρα, παρότι στρατιώτης της ομάδας. Θα μας βοηθήσει»
Για το ότι ο Ολυμπιακός είναι η καλύτερη ομάδα στην Euroleague στα ριμπάουντ: «Είναι σημαντικό κομμάτι του παιχνιδιού μας, γιατί δίνει αυτοπεποίθηση και στους σουτέρ μας. Μας βοηθάει να παίζουμε καλύτερα και να είμαστε πιο efficient».
Για τα τραγικά γεγονότα στη Ρουμανία και τους επτά φίλους του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους με τραγικό τρόπο: «Είναι πολύ άσχημο και πολύ σκληρό. Είμαι πολύ στεναχωρημένος όταν βλέπω κάτι τέτοιο. Θέλω να μείνουν οι οικογένειες τους δυνατές και τα συλλυπητήρια μου»