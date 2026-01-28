Αναβάλλεται ο αγώνας ΠΑΟΚ – Μύκονος λόγω πένθους

Οnsports Τeam

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την αναβολή του αγώνα με την Μύκονο, με την αναμέτρηση να μετατίθεται για τις 25 Μαρτίου.

Μετά από αίτημα της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, το οποίο έγινε δεκτό από την Stoiximan GBL, η αναμέτρηση του "Δικεφάλου" του βορρά με την Μύκονο το προσεχές Σαββατοκύριακο αναβάλεται, με την αναμέτρηση να μετατίθεται για τις 25 Μαρτίου 2026.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ:

|Αναβάλλεται ο αγώνας ΠΑΟΚ – Μύκονος Betsson και θα διεξαχθεί 25 Μαρτίου 2026