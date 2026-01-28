Ομάδες

Οnsports Τeam 28 Ιανουαρίου 2026, 13:11
Αναβάλλεται ο αγώνας ΠΑΟΚ – Μύκονος λόγω πένθους

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την αναβολή του αγώνα με την Μύκονο, με την αναμέτρηση να μετατίθεται για τις 25 Μαρτίου. 

Μετά από αίτημα της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, το οποίο έγινε δεκτό από την Stoiximan GBL, η αναμέτρηση του "Δικεφάλου" του βορρά με την Μύκονο το προσεχές Σαββατοκύριακο αναβάλεται, με την αναμέτρηση να μετατίθεται για τις 25 Μαρτίου 2026. 

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ:

|Αναβάλλεται ο αγώνας ΠΑΟΚ – Μύκονος Betsson και θα διεξαχθεί 25 Μαρτίου 2026

Μετά από αίτημα της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, το οποίο έγινε δεκτό από την Stoiximan GBL, αναβάλλεται ο αγώνας ΠΑΟΚ – Μύκονος Betsson, που ήταν προγραμματισμένος να διεξαχθεί το Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026.

Ήταν ένα αυτονόητο αίτημα και μία αντίστοιχα αυτονόητη απόφαση, λόγω του βαρύτατου πένθους που έχει σκεπάσει όλη την οικογένεια του ΠΑΟΚ.

Ο αγώνας ΠΑΟΚ – Μύκονος Betsson θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026 στις 18:00, στην πρώτη διαθέσιμη ημερομηνία που υπάρχει στο ιδιαίτερα επιβαρυμένο αγωνιστικό πρόγραμμα της σεζόν, το οποίο περιλαμβάνει συνεχόμενους αγώνες σε πρωτάθλημα, κύπελλο και Ευρώπη.

Οι φίλαθλοι που είχαν προμηθευτεί εισιτήρια για τον αγώνα ΠΑΟΚ – Μύκονος Betsson, μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν κανονικά για τη νέα ημερομηνία διεξαγωγής (25/3/2026).

Όσοι φίλαθλοι, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορούν να κάνουν χρήση των εισιτηρίων που έχουν ήδη προμηθευτεί για τον εν λόγω αγώνα, μπορούν να επικοινωνήσουν με τα γραφεία της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, Δευτέρα έως Παρασκευή (10:00-

18:00) στο τηλέφωνο 2310472551."



