Ινφαντίνο: «Καταδικάζουμε τις σκηνές που είδαμε στον τελικό, είναι απαράδεκτο»

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, καταδίκασε τη συμπεριφορά της Σενεγάλης να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο, αλλά παράλληλα έδωσε συγχαρητήρια στις δύο φιναλίστ για την πορεία τους στο Copa Africa.

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο με δηλώσεις του πήρε θέση για τα όσα διαδραματίστηκαν στον τελικό του Copa Africa, μετά τον καταλογισμό πέναλτι υπέρ του Μαρόκου τόσο στις εξέδρες όσο και στον αγωνιστικό χώρο.

Ο Τζάνι Ινφαντίνο κάλεσε τις ομάδες να αναλάβουν την ευθύνη και ζήτησε από την Αφρικανική Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου να λάβει πειθαρχικά μέτρα.

«Συγχαρητήρια στη Σενεγάλη που έγινε πρωταθλήτρια Αφρικής και νικήτρια του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής κόντρα στο Μαρόκο. Εύχομαι επίσης τα καλύτερα στον Αμπντουλάγιε Φολ, πρόεδρο της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Σενεγάλης, και σε όλους όσους συμμετείχαν σε αυτό το επίτευγμα.

Συγχαρητήρια επίσης στο Μαρόκο για το φανταστικό τουρνουά, ως φιναλίστ, αλλά και ως διοργανώτρια. Δυστυχώς, γίναμε μάρτυρες απαράδεκτων σκηνών στον αγωνιστικό χώρο και στις κερκίδες.

Καταδικάζουμε έντονα τη συμπεριφορά ορισμένων οπαδών, καθώς και ορισμένων Σενεγαλέζων παικτών και μελών του προπονητικού επιτελείου. Είναι απαράδεκτο να εγκαταλείπουμε τον αγωνιστικό χώρο με αυτόν τον τρόπο και, ομοίως, η βία δεν μπορεί να γίνει ανεκτή στο άθλημά μας.

Πρέπει πάντα να σεβόμαστε τις αποφάσεις που λαμβάνουν οι διαιτητές εντός και εκτός γηπέδου. Οι ομάδες πρέπει να αγωνίζονται στο γήπεδο και εντός των κανονισμών του παιχνιδιού, επειδή οτιδήποτε άλλο εκτός από αυτό θέτει σε κίνδυνο την ίδια την ουσία του ποδοσφαίρου.

Είναι επίσης ευθύνη των ομάδων και των παικτών να ενεργούν υπεύθυνα και να δίνουν το σωστό παράδειγμα στους οπαδούς στα στάδια και σε εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο.

Οι θλιβερές σκηνές που παρακολουθήσαμε πρέπει να καταδικαστούν και να μην επαναληφθούν ποτέ. Επαναλαμβάνω ότι δεν έχουν θέση στο ποδόσφαιρο και ελπίζω ότι τα πειθαρχικά όργανα της CAF θα λάβουν τα κατάλληλα μέτρα»

, είπε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της FIFA.