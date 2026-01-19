Σκληρά, ολονύκτια επεισόδια στο Παρίσι μετά την νίκη της Σενεγάλης
Η Σενεγάλη κατέκτησε την κούπα του Παγκοσμίου Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, μετά από έναν άκρως επεισοδιακό τελικό και στη συνέχεια ακολούθησαν σκληρά επεισόδια στους δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας.
Μετά από έναν άκρως επεισοδιακό και δραματικό τελικό η Σενεγάλη ήταν η μεγάλη θριαμβεύτρια του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, απέναντι στο Μαρόκο.
Αμέσως μετά το τέλος του τελικού εκατοντάδες Σενεγαλέζοι βγήκαν στους δρόμους του Παρισιού για να πανηγυρίσουν την επιτυχία της ομάδας τους, ωστόσο η γιορτή σημαδεύτηκε από σκληρά επεισόδια στην γαλλική πρωτεύουσα.
Οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση δακρυγόνων, ενώ υπήρξε ανθρωποκυνηγητό και συγκρούσεις, καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας.
Les incidents se poursuivent jusqu'a 4H du matin sur les Champs-Élysées après la finale de la #CAN2025. pic.twitter.com/p7kYVUYD0r— CLPRESS / Agence de presse (@CLPRESSFR) January 19, 2026
NOW: Chaos in Paris as police fire tear gas to disperse Senegalese supporters celebrating Africa Cup of Nations victory #CAN2025 #AFCON2025FINAL pic.twitter.com/m4A8TkAP3Q— Rapid Report (@RapidReport2025) January 18, 2026