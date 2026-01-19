Ομάδες

Σκληρά, ολονύκτια επεισόδια στο Παρίσι μετά την νίκη της Σενεγάλης
Οnsports Τeam 19 Ιανουαρίου 2026, 10:09
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σκληρά, ολονύκτια επεισόδια στο Παρίσι μετά την νίκη της Σενεγάλης

Η Σενεγάλη κατέκτησε την κούπα του Παγκοσμίου Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, μετά από έναν άκρως επεισοδιακό τελικό και στη συνέχεια ακολούθησαν σκληρά επεισόδια στους δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας.

Μετά από έναν άκρως επεισοδιακό και δραματικό τελικό η Σενεγάλη ήταν η μεγάλη θριαμβεύτρια του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, απέναντι στο Μαρόκο.

Αμέσως μετά το τέλος του τελικού εκατοντάδες Σενεγαλέζοι βγήκαν στους δρόμους του Παρισιού για να πανηγυρίσουν την επιτυχία της ομάδας τους, ωστόσο η γιορτή σημαδεύτηκε από σκληρά επεισόδια στην γαλλική πρωτεύουσα.

Οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση δακρυγόνων, ενώ υπήρξε ανθρωποκυνηγητό και συγκρούσεις, καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας.



