Χίος: Προπονητής ομάδας τοπικού πρωταθλήματος έστειλε γυναίκα διαιτητή στο νοσοκομείο
Onsports Team 19 Ιανουαρίου 2026, 11:34
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / Κανάρης Νενητών / Όμηρος Καλλιμασιάς

Χίος: Προπονητής ομάδας τοπικού πρωταθλήματος έστειλε γυναίκα διαιτητή στο νοσοκομείο

Σοκαριστικό περιστατικό βίας σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (17/01) στη Χίο, σε αγώνα του τοπικού πρωταθλήματος, προκαλώντας έντονη ανησυχία και αγανάκτηση στην κοινωνία του νησιού.

Συγκεκριμένα, μετά τη λήξη της αναμέτρησης ανάμεσα στον Όμηρο Καλλιμασιάς και τον Κανάρη Νενήτων (1-1), για τη 10η αγωνιστική της Α’ κατηγορίας της ΕΠΣ Χίου, στο γήπεδο της Καλλιμασιάς, η γυναικεία διαιτητική τριάδα, η οποία αποτελούταν από τις Αγγελική Κατσάλα, Ανθή Σελλή και Αγγελίνα Οικονομοπούλου, δέχθηκε έντονες λεκτικές επιθέσεις από άτομο που διαμαρτυρόταν για τις διαιτητικές αποφάσεις.

Η ένταση, σύμφωνα με τις καταγγελίες, κλιμακώθηκε επικίνδυνα, φτάνοντας μέχρι και σε σωματική βία. Ως αποτέλεσμα, η δεύτερη βοηθός διαιτητή, Αγγελίνα Οικονομοπούλου, τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Όπως αναφέρουν τοπικά ΜΜΕ, στο επεισόδιο φέρεται να εμπλέκεται ο προπονητής του Κανάρη Νενήτων, Δημοσθένης Κάβουρας. Δύο από τις τρεις διαιτητές υπέβαλαν μήνυση, γεγονός που οδήγησε στη σύλληψη του φερόμενου ως δράστη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Αν και αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και η υπόθεση αναμένεται να οδηγηθεί σε τακτική δικάσιμο. Το περιστατικό καταγράφηκε αναλυτικά τόσο στο φύλλο αγώνα όσο και στην έκθεση του παρατηρητή.

Σημειώνεται πως η ΕΠΣ Χίου, λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα της υπόθεσης και το γεγονός ότι ο Δημοσθένης Κάβουρας είναι και προπονητής των Μικτών ομάδων του νησιού, συγκάλεσε έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο για τη Δευτέρα (19/01) στις 14:00, προκειμένου να εξετάσει το ζήτημα και να λάβει τις απαραίτητες αποφάσεις.



