Η 7η αγωνιστική της League Phase του UEFA Champions League έρχεται το διήμερο 20-21/1 στην COSMOTE TV. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο «Γ. Καραϊσκάκης» τη Λεβερκούζεν (20/1, 22:00, COSMOTE SPORT 2HD & 4K) και χρειάζεται τη νίκη που θα του δώσει ελπίδες πρόκρισης στα Playoffs της διοργάνωσης.

Από το πρόγραμμα της αγωνιστικής ξεχωρίζει, επίσης, ο αγώνας της Ίντερ κόντρα στην πρωτοπόρο Άρσεναλ (20/1, 22:00, COSMOTE SPORT 3HD), καθώς και η «έξοδος» της Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη στην έδρα της Γιουβέντους (21/1, 22:00, COSMOTE SPORT 3HD & 4K). Η δημοσιογραφική ομάδα της COSMOTE TV θα μεταφέρει όλες τις εξελίξεις από την κρίσιμη αναμέτρηση των «ερυθρόλευκών», αλλά και από όλα τα ματς της αγωνιστικής, μέσα από ειδικές εκπομπές και πλούσια ρεπορτάζ.

Οι υπόλοιποι αγώνες που ξεχωρίζουν

Από τους αγώνες της Τρίτης 20/1 έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα ματς Ρεάλ Μαδρίτης-Μονακό (22:00, COSMOTE SPORT 5HD & START), Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Παρί Σεν Ζερμέν (22:00, COSMOTE SPORT 6HD) και Τότεναμ-Ντόρτμουντ (22:00, COSMOTE SPORT 7HD). Την Τετάρτη 21/1 η Γαλατάσαραϊ θα υποδεχθεί την Ατλέτικο Μαδρίτης (19:45, COSMOTE SPORT 2HD), η Λίβερπουλ θα δοκιμαστεί στην έδρα της Μαρσέιγ (22:00, COSMOTE SPORT 2HD), ενώ η Πάφος θα επιχειρήσει να κάνει την έκπληξη αντιμετωπίζοντας την Τσέλσι στο Λονδίνο (22:00, COSMOTE SPORT 9HD).

Η δημοσιογραφική κάλυψη των καναλιών COSMOTE SPORT

Η εκπομπή «UEFA Champions League Show» με τους Μιχάλη Τσόχο και Βασίλη Σαμπράκο, θα είναι στη διάθεση των τηλεθεατών και τις δύο ημέρες της αγωνιστικής δράσης, πριν και μετά τη λήξη των ματς, με πλούσιο ρεπορτάζ, δηλώσεις των πρωταγωνιστών, αναλύσεις και τα καλύτερα στιγμιότυπα. Επίσης, η εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό» θα προσφέρει λεπτό προς λεπτό ενημέρωση από όλα τα ματς της αγωνιστικής.

Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα μεταδόσεων:

UEFA Champions League (League Phase, 7η Αγωνιστική)

Τρίτη 20/1

Καϊράτ Αλμάτι-Κλαμπ Μπριζ (17:30, COSMOTE SPORT 1HD)

Μπόντο Γκλιμτ-Μάντσεστερ Σίτι (19:45, COSMOTE SPORT 2HD)

Εκπομπή «UEFA Champions League Show» (20:00, COSMOTE SPORT 1HD)

Εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό» (22:00, COSMOTE SPORT 1HD)

Ολυμπιακός-Λεβερκούζεν (22:00, COSMOTE SPORT 2HD & 4K)

Ίντερ-Άρσεναλ (22:00, COSMOTE SPORT 3HD)

Ρεάλ Μαδρίτης-Μονακό (22:00, COSMOTE SPORT 5HD & START)

Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Παρί Σεν Ζερμέν (22:00, COSMOTE SPORT 6HD)

Τότεναμ-Ντόρτμουντ (22:00, COSMOTE SPORT 7HD)

Κοπεγχάγη-Νάπολι (22:00, COSMOTE SPORT 8HD)

Βιγιαρεάλ-Άγιαξ (22:00, COSMOTE SPORT 9HD)

Εκπομπή «UEFA Champions League Show» (Τετάρτη 21/1, 00:05, COSMOTE SPORT 1HD)

Τετάρτη 21/1

Εκπομπή «UEFA Champions League Show» (19:00, COSMOTE SPORT 1HD)

Εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό» (19:45, COSMOTE SPORT 1HD)

Γαλατάσαραϊ-Ατλέτικο Μαδρίτης (19:45, COSMOTE SPORT 2HD)

Καραμπάγκ-Άιντραχτ Φρανκφούρτης (19:45, COSMOTE SPORT 3HD)

Εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό» (22:00, COSMOTE SPORT 1HD)

Μαρσέιγ-Λίβερπουλ (22:00, COSMOTE SPORT 2HD)

Γιουβέντους-Μπενφίκα (22:00, COSMOTE SPORT 3HD & 4K)

Σλάβια Πράγας-Μπαρτσελόνα (22:00, COSMOTE SPORT 5HD & START)

Μπάγερν Μονάχου-Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (22:00, COSMOTE SPORT 6HD)

Νιούκασλ-PSV Αϊντχόφεν (22:00, COSMOTE SPORT 7HD)

Αταλάντα-Μπιλμπάο (22:00, COSMOTE SPORT 8HD)

Τσέλσι-Πάφος (22:00, COSMOTE SPORT 9HD)

Εκπομπή «UEFA Champions League Show» (Πέμπτη 22/1, 00:05, COSMOTE SPORT 1HD)