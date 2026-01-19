Ομάδες

Μεταγραφές, Ολυμπιακός: «Ξεκίνησε διαπραγματεύσεις για Ελ Κααμπί η Αλ Σαμπάμπ»
Eurokinissi Sports
Onsports Team 19 Ιανουαρίου 2026, 13:05
SUPER LEAGUE / Ολυμπιακός

Μεταγραφές, Ολυμπιακός: «Ξεκίνησε διαπραγματεύσεις για Ελ Κααμπί η Αλ Σαμπάμπ»

Στο μεταγραφικό στόχαστρο της Αλ Σαμπάμπ φαίνεται πως βρίσκεται ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί, σύμφωνα με δημοσιεύματα από το Μαρόκο.

Ο 32χρονος επιθετικός πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν με τη φανέλα του Ολυμπιακού, μετρώντας 15 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ πρόσφατα πρόσθεσε ακόμη τρία στο ενεργητικό του στο Κόπα Άφρικα, συμβάλλοντας καθοριστικά στην πορεία της εθνικής Μαρόκου μέχρι τη δεύτερη θέση της διοργάνωσης.

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα almasryalyoum.com, η Αλ Σαμπάμπ δεν περιορίζεται απλώς σε ενδιαφέρον, αλλά φέρεται να έχει ήδη μπει σε διαδικασία διαπραγματεύσεων με τον Ολυμπιακό για την απόκτηση του έμπειρου φορ. Μάλιστα, από την αφρικανική πλευρά τονίζεται πως ο Ελ Κααμπί εμφανίζεται θετικός στο ενδεχόμενο μετακίνησής του, με τις εξελίξεις να αναμένονται άμεσα, ακόμη και μέσα στις επόμενες ημέρες.

Υπενθυμίζεται ότι σε παλαιότερα δημοσιεύματα από το Μαρόκο είχε γίνει λόγος και για ενδιαφέρον της Αλ Χιλάλ. Όσον αφορά την Αλ Σαμπάμπ, η ομάδα βρίσκεται στη 14η θέση της βαθμολογίας στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας, έχοντας πετύχει μόλις 14 γκολ, γεγονός που καθιστά την απόκτηση ενός αξιόπιστου και αποτελεσματικού επιθετικού επιτακτική ανάγκη.



