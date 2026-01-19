Μπαρτζώκας: «Κάποιες ομάδες έκαναν βροντερές μεταγραφές και από τότε έγιναν χειρότερες ή χάνουν»

Οnsports Τeam

Ο τεχνικός του Ολυμπιακού μίλησε για την αυριανή αναμέτρηση με την Μακάμπι, στάθηκε στη δυναμική των Ισραηλινών και υπογράμμισε ότι η μοναδική απουσία που θα έχει θα είναι αυτή του Μόντε Μόρις, ενώ άφησε αιχμές για τις αντίπαλες ομάδες του Ολυμπιακού.

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε πολύ καλό momentum, έχει να αντιμετωπίσει μόλις ένα αγωνιστικό πρόβλημα (βλ. Μόντε Μόρις) και ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχει κάθε λόγο να είναι αισιόδοξος για την αυριανή αναμέτρηση της ομάδας του με τη Μακάμπι Τ.Α.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Είναι σε καλό μομέντουμ. Επιθετικά είναι από τις καλύτερες ομάδες της Ευρωλίγκας. Αμυντικά κάνει πάρα πολλά τρικ, που συχνά μπερδεύουν τον αντίπαλο, πολλές φορές και τους ίδιους. Οπότε χρειάζεται οι παίκτες μας να μείνουν πιστοί στο πλάνο. Επιθετικά παίζουν περίεργα, με πολλά short roll, τα 5άρια μένουν έξω, τα 4άρια μπαίνουν μέσα. Η δημιουργία του Μπλατ είναι πάντα σημαντική. Είναι γενικά μία ομάδα ιδιαίτερη και πολύ επικίνδυνη, γιατί είναι και σε καλό μομέντουμ με τον τρόπο που παίζει».

Για το αν όλοι είναι ετοιμοπόλεμοι πλην Μόρις: «Έτσι ξέρω μέχρι τώρα. Έχουμε μία προπόνηση ακόμα, αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι έτσι».

Για το ότι θα έχει στη διάθεσή του και τους τρεις ψηλούς: «Γενικά το νορμάλ είναι να πηγαίνει ένα ροτέισον δύο από τους τρεις εκτός ιδιαιτέρων αναγκών. Με βάση το πώς είναι ο αντίπαλος, με βάση τη δική του φόρμα, με βάση το φορτωμένο πρόγραμμα, αυτή τη στιγμή δεν έχω σκεφτεί να σας πω την αλήθεια, ποιους δύο από τους τρεις θα χρησιμοποιήσουμε. Εννοώ και οι τρεις θα είναι και οι τρεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν, αλλά εξαρτάται πώς θα πάει και το παιχνίδι πολλές φορές. Αλλά το ότι έχουμε και τους τρεις είναι πολύ σημαντικό και με κάνει πολύ χαρούμενο».

Για την εικόνα του Ολυμπιακού: «Νομίζω ότι για κάθε προπονητή, το ζητούμενο είναι να δουλεύει μέσα στη χρονιά, όσο του επιτρέπουν τα τωρινά δεδομένα. Πολλά ατομικά βίντεο, πολλά ομαδικά βίντεο και έμφαση στο τι θέλει η ομάδα να κάνει. Και ειδικά είμαστε σε μία περίοδο, νομίζω σας το είχα πει ότι θα γίνει αυτό όταν γύριζαν όλοι, ότι θα είμαστε σε μία περίοδο που θα παίζουμε όλο και καλύτερα. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι σε κάθε ματς θα παίζουμε καλά. Προφανώς ο ανταγωνισμός είναι πολύ υψηλού επιπέδου στη φετινή Ευρωλίγκα, σου βάζει και ο αντίπαλος. Τα παιχνίδια είναι συνεχόμενα και πολλές φορές οι παίκτες δεν ξέρεις πόσο συγκεντρωμένοι είναι για να παίξουν τρία ματς σε 4-5 μέρες. Έχοντας βάθος στο ρόστερ και έχοντας επίγνωση ότι ο δεύτερος γύρος αρχίζει και μετράει διπλά. Οι νίκες και οι ήττες είναι πολύ σημαντικές, γιατί μπαίνουν τα μαθηματικά στη μέση. Πιστεύω ότι θα είμαστε έτοιμοι να παίξουμε με βάση τις δυνατότητές μας».

Για το αν η νίκη με τον Παναθηναϊκό έδωσε τεράστια αυτοπεποίθηση για να βελτιωθεί η εικόνα του Ολυμπιακού: «Όχι, για να είμαι ειλικρινής δεν συμφωνώ. Συχνά, η ομάδα που κερδίζει αδειάζει και μετά χαλαρώνει, έχει συμβεί και αυτό. Εγώ νομίζω ότι κάθε παιχνίδι έχει την ιδιαιτερότητα και τη σημασία του. Η σημασία σε αυτό το ματς είναι πιο πολύ ο απόηχος δύο ημέρες μετά και το πρόβλημα που φέρνουν τα media και ο κόσμος και τα social media στις ομάδες. Δεν είναι τόσο αγωνιστικό αυτό το θέμα. Το πώς εμείς μπορούμε να παίξουμε καλά, σας είχα πει ότι είχαμε παίξει και στην Μπολόνια πριν τον Παναθηναϊκό και είχαμε παίξει καλά με τη Βαλένθια για τρία δεκάλεπτα. Είμαστε σε μία περίοδο βελτίωσης και νομίζω ότι θα πάμε μέχρι τέλους έτσι».

Για την αποθεραπεία του Μόντε Μόρις: «Ναι είναι ικανοποιημένοι (σ.σ. το ιατρικό επιτελείο) από τη δουλειά που κάνει, αλλά δεν έρχεται κανείς κάθε μέρα να μου κάνει ενημέρωση για το πώς πάει. Έχει μία ρουτίνα, την οποία ακολουθεί πιστά και βελτιώνεται. Δεν είναι σέντερ να έχει πολύ μεγάλο βάρος. Σε αυτά συνήθως η αποκατάσταση είναι νωρίτερη, αλλά καλύτερα να μείνουμε σε αυτά που έχουμε τώρα και ότι ο Μόρις δεν παίζει αύριο”.

Για τον εσωτερικό ανταγωνισμό: «Ο εσωτερικός ανταγωνισμός πάντα βοηθάει μία ομάδα. Γιατί κάποιος που δεν έχει σίγουρα λεπτά συμμετοχής και πρέπει να τα κερδίσει, πρέπει να κάνει περισσότερη προσπάθεια και στους αγώνες και στις προπονήσεις. Υπάρχει ένας υγιής εσωτερικός ανταγωνισμός για τη θέση του καθενός. Αυτό συμβαίνει και πρέπει να συμβαίνει»

Για την ανοδική πορεία του Ολυμπιακού, χωρίς να έχουν παίξει ουσιαστικά οι μεταγραφές και αν μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι ομάδες χρειάζονται υπομονή: «Αυτό πρέπει να το αναλογιστείτε εσείς και όταν λέω εσείς δεν εννοώ τόσο τους δημοσιογράφους, αλλά περισσότερο την κοινή γνώμη, τον κόσμο. Εγώ έχω πολύ ξεκάθαρη άποψη γι’ αυτό το πράγμα.

Νομίζω ότι έχω βαπτιστεί και εμμονικός γι’ αυτό το πράγμα, για κάποια πράγματα που λέω, αλλά δεν θα ήθελα να πηγαίνω σε παραδείγματα ή παικτών που πήγαν για να ενισχύσουν, ήταν βροντερές μεταγραφές για κάποιες ομάδες και από τότε παίζουν χειρότερα, ή χάνουν.

Οπότε δεν είναι καλό να μιλάω για άλλες ομάδες. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι υπάρχει ένας κορμός ανθρώπων που δουλεύει εδώ, ο οποίος στον Ολυμπιακό πρέπει να τον σεβαστούμε, γιατί έχουν κατακτήσει πολλά.

Και από εκεί και πέρα σίγουρα οι προσθήκες είναι σημαντικές, αλλά από τη μία ο κόσμος θέλει να δένεται με πρόσωπα, από την άλλη σε πολλές ομάδες οι παίκτες έρχονται και φεύγουν και δεν θυμάστε καν ποιοι έπαιξαν τα προηγούμενα χρόνια. Από την άλλη όμως θέλουν και καινούργιους. Είναι μία ισορροπία να κάνεις τις κινήσεις που πρέπει να κάνεις, χωρίς να επηρεάζεσαι από την πίεση της κοινής γνώμης».