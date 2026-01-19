Next-level digital εμπειρία: Το Telekom Center Athens αποκτά τη δική του online «στέγη»

Οnsports Τeam

Όποιος έχει βρεθεί έστω και μία φορά στις κερκίδες του Telekom Center Athens , έχει καταλάβει πολύ καλά ότι δεν μιλάμε για ένα απλό γήπεδο μπάσκετ. Είναι το venue που σύστησε στο ελληνικό κοινό το εντυπωσιακό glass floor, ο χώρος όπου ο high-end φωτισμός και η αισθητική των εγκαταστάσεων σε κάνουν να νιώθεις ότι βρίσκεσαι σε arena επιπέδου NBA (και όχι απλά Euroleague).

Αυτή η εμπειρία, που μέχρι σήμερα ήταν αποκλειστικά physical, ετοιμάζεται να γίνει και digital. Η εξέλιξη ενός σύγχρονου γηπέδου, άλλωστε, δεν περιορίζεται μόνο στον χώρο, πόσο μάλλον σήμερα που η «μάχη» της επικοινωνίας δίνεται και στα digital παρκέ. Σύντομα, λοιπόν, θα βγει στον αέρα το επίσημο website του Telekom Center Athens, φέρνοντας όλη τη δράση, την πληροφορία και την ατμόσφαιρα του γηπέδου στην οθόνη μας.

Ένα teaser video γεμάτο αδρεναλίνη και αναμνήσεις

Για να καταλάβουμε τι ακριβώς ετοιμάζεται, αρκεί να δούμε το teaser video που ανέβηκε στον λογαριασμό του Telekom Center Athens στο Instagram. Μέσα από γρήγορα πλάνα και επιλεγμένα στιγμιότυπα, ξαναζούμε τις στιγμές που μας κράτησαν την ανάσα: Από τα μεγάλα σουτ και την ένταση της κερκίδας μέχρι τις εντυπωσιακές συναυλίες και τα πολιτιστικά δρώμενα που φιλοξενήθηκαν κάτω από την ίδια στέγη.

Η καμπάνια λανσαρίσματος που ξεκινά προσπαθεί να μεταφέρει τη φιλοσοφία του venue. Το Telekom Center Athens έχει καθιερωθεί ως το απόλυτο σημείο αναφοράς για μεγάλης κλίμακας events, ακριβώς επειδή επενδύει στην εμπειρία. Είτε πρόκειται για έναν κρίσιμο αγώνα Euroleague είτε για μια μεγάλη εταιρική εκδήλωση, ο χαρακτήρας του χώρου παραμένει ο ίδιος: Σύγχρονος, πολυδιάστατος και πάντα στην αιχμή της τεχνολογίας.

Εδώ να μπει το βίντεο: https://www.instagram.com/p/DTfsNvzAuAB/

Όλο το venue στο χέρι σου

Τι σημαίνει όμως πρακτικά αυτό το ψηφιακό βήμα για τον φίλαθλο και τον επισκέπτη; Το νέο website δεν σχεδιάστηκε για να είναι άλλη μια στατική σελίδα πληροφοριών, αλλά ένας ολοκληρωμένος ψηφιακός προορισμός. Στόχος είναι να μπαίνουμε στο venue πριν καν πατήσουμε το πόδι μας εκεί. Μέσα από αποκλειστικές εικόνες, θα μπορούμε να ανακαλύψουμε τη διαρρύθμιση των χώρων, τις δυνατότητες του glass floor και τις γωνίες εκείνες που καθιστούν το Telekom Center Athens το πιο λειτουργικό και σύγχρονο γήπεδο στην Ελλάδα.

Παράλληλα, το website θα είναι και το κεντρικό info point για ό,τι συμβαίνει. Λίγα κλικ αρκούν για να διαβάσουμε τα τελευταία νέα, το αναλυτικό πρόγραμμα για τις επερχόμενες εκδηλώσεις, καθώς και όλες οι εξελίξεις που αφορούν τη δραστηριότητα του Telekom Center Athens. Με αυτόν τον τρόπο, θα παραμένουμε στο… παιχνίδι 24/7.

Η αντίστροφη μέτρηση έχει ήδη ξεκινήσει και το ενδιαφέρον μας είναι στα ύψη. Τις επόμενες εβδομάδες, το Telekom Center Athens θα ανοίξει τις ψηφιακές του πόρτες, αποδεικνύοντας ότι η κορυφή δεν κερδίζεται μόνο παίζοντας στο παρκέ, αλλά όταν υπάρχει συνεχής εξέλιξη. Μείνετε συντονισμένοι στις οθόνες σας.