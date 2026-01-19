Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Copa Africa: Ένταση στη συνέντευξη Τύπου, αποχώρησε ο προπονητής της Σενεγάλης
Οnsports Τeam 19 Ιανουαρίου 2026, 11:16
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Copa Africa: Ένταση στη συνέντευξη Τύπου, αποχώρησε ο προπονητής της Σενεγάλης

Ο τελικός μεταξύ της Σενγάλης και του Μαρόκο είχε στιγμές απίστευτης έντασης η οποία συνεχίστηκε και μετά το τέλος του αγώνα.

Ο φετινός τελικός του Copa Africa θα μείνει στην ιστορία και θα τον μνημονεύουμε για πάρα πολλά χρόνια. Για όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, αλλά και για όσα έγιναν και μετά το τέλος της.

Ο προπονητής της Σενεγάλης, Πάπε Τιαό, αποχώρησε από τη συνέντευξη Τύπου μετά την κατάκτηση του Copa Africa, καθώς δέχθηκε αποδοκιμασίες και γιουχαΐσματα από Μαροκινούς ρεπόρτερ.

Συγκριμένα, ο 44χρονος Σενεγαλέζος αποδοκιμάστηκε έντονα από Μαροκινούς δημοσιογράφους, ενώ την ίδια στιγμή οι συμπατριώτες του τον χειροκρότησαν.



Ροή ειδήσεων

CHAMPIONS LEAGUE
Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν: Η σύνδεση Ρέτσου και η προειδοποίηση - «Θα αντιμετωπίσει θορυβώδες γήπεδο»
8 λεπτά πριν Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν: Η σύνδεση Ρέτσου και η προειδοποίηση - «Θα αντιμετωπίσει θορυβώδες γήπεδο»
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Χίος: Προπονητής ομάδας τοπικού πρωταθλήματος έστειλε γυναίκα διαιτητή στο νοσοκομείο
39 λεπτά πριν Χίος: Προπονητής ομάδας τοπικού πρωταθλήματος έστειλε γυναίκα διαιτητή στο νοσοκομείο
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Copa Africa: Ένταση στη συνέντευξη Τύπου, αποχώρησε ο προπονητής της Σενεγάλης
57 λεπτά πριν Copa Africa: Ένταση στη συνέντευξη Τύπου, αποχώρησε ο προπονητής της Σενεγάλης
EUROPA LEAGUE
ΠΑΟΚ: Κυκλοφόρησαν και εξαφανίζονται τα εισιτήρια για Μπέτις
1 ώρα πριν ΠΑΟΚ: Κυκλοφόρησαν και εξαφανίζονται τα εισιτήρια για Μπέτις
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved