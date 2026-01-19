Copa Africa: Ένταση στη συνέντευξη Τύπου, αποχώρησε ο προπονητής της Σενεγάλης

Οnsports Τeam

Ο τελικός μεταξύ της Σενγάλης και του Μαρόκο είχε στιγμές απίστευτης έντασης η οποία συνεχίστηκε και μετά το τέλος του αγώνα.

Ο φετινός τελικός του Copa Africa θα μείνει στην ιστορία και θα τον μνημονεύουμε για πάρα πολλά χρόνια. Για όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, αλλά και για όσα έγιναν και μετά το τέλος της.

Ο προπονητής της Σενεγάλης, Πάπε Τιαό, αποχώρησε από τη συνέντευξη Τύπου μετά την κατάκτηση του Copa Africa, καθώς δέχθηκε αποδοκιμασίες και γιουχαΐσματα από Μαροκινούς ρεπόρτερ.

Συγκριμένα, ο 44χρονος Σενεγαλέζος αποδοκιμάστηκε έντονα από Μαροκινούς δημοσιογράφους, ενώ την ίδια στιγμή οι συμπατριώτες του τον χειροκρότησαν.