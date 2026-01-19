Μπέτις: Ατομικό ο Άντονι, ερωτηματικό ο Ντεόσα

Οnsports Τeam

Η ισπανική ομάδα έχει ξεκινήσει την προετοιμασία της για την αναμέτρηση με τον «Δικέφαλο» με το ενδιαφέρον να είναι πάνω στον Βραζιλιάνο σταρ.

Στη Θεσσαλονίκη και τον ΠΑΟΚ είναι το μυαλό όλων στην ομάδα της Μπέτις εν όψει της πολύ κρίσιμης αναμέτρησης της Πέμπτης.

Οι «Βερδιμπλάνκος» ξεκίνησαν την προετοιμασία τους με αρκετές απουσίες, με το ενδιαφέρον να έχει πέσει πάνω στον Άντονι.

Ο Βραζιλιάνος αποχώρησε με ενοχλήσεις από το παιχνίδι με τη Βιγιαρεάλ ακολούθησε πρόγραμμα στο γυμναστήριο, δεν πάτησε χορτάρι, με τη συμμετοχή του στην αποστολή να κρίνεται εξαιρετικά αμφίβολη.

Η απουσία των Κούτσο, Μπακαμπού, Ίσκο, Φίρπο και Μπεγερίν θεωρείται δεδομένη, ενώ Εζαλζουλί-Άμραμπατ επέστρεψαν σήμερα (19/1) από το Μαρόκο, παρόλα αυτά δεν προπονήθηκαν και μένει να δούμε αν ο Πελεγκρίνι θα τους συμπεριλάβει στην αποστολή.

Ερωτηματικό και ο Κολομβιανός Νέλσον Ντεόσα, ο οποίος ταλαιπωρείται από αμυγδαλίτιδα.