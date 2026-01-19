Χολ: «Πρέπει να δώσουμε το καλύτερο, για να δώσουμε νίκες στην ομάδα»

Οnsports Τeam

Ο Ντόντα Χολ μίλησε για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Μακάμπι στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής της EuroLeague .

Ο Ολυμπιακός μετράει αντίστροφα για την αυριανή αναμέτρηση με τη Μακάμπι στο ΣΕΦ και ο Ντόντα Χολ σχολιάζει την κατάσταση της ομάδας του, αλλά και τη συνύπαρξή του με τους Μιλουτίνοφ και Τζόουνς.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε αυτοί που είμαστε στα τρία τελευταία ματς. Να παίξουμε περισσότερη άμυνα για 40 λεπτά. Η επίθεση θα μιλήσει από μόνη της. Είχαμε μία συνάντηση, κοιταχτήκαμε τον καθρέπτη και είδε ο καθένας τι πρέπει να κάνει καλύτερα. Είμαστε αρκετά συμπαγείς από τότε».

Για την συνύπαρξή του με Μιλουτίνοβ με Τζόουνς: «Είναι καλό για όλους μας. Ο ένας βγάζει από τον άλλο το καλύτερο δυνατό, το κάναμε και πριν εγώ με τον Μιλουτίνοβ. Δεν άλλαξαν πολλά τώρα που είναι και ο Ταϊρίκ ο ένας βγάζει το καλύτερο από τον άλλο. Πρέπει να δώσουμε το καλύτερο, για να δώσουμε νίκες στην ομάδα».