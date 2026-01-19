Το «Fight, Believe, Never Give Up» της φετινής ΑΕΚ κι ο Γιόβιτς με τα… πολλά κιλά μπάλας

EUROKINISSI

Ο αποκλεισμός από τον ΟΦΗ δεν… τσάκισε την ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς, η οποία απέδειξε και στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό ότι φέτος είναι μια ομάδα που δεν τα παρατάει ποτέ, πετυχαίνοντας μια νίκη – δήλωση, με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Λούκα Γιόβιτς, ο οποίος… ξεχείλιζε από ποιότητα.

Η ΑΕΚ δεν «θάμπωσε» με την εμφάνιση της το βράδυ της Κυριακής (18/01), ωστόσο είναι μια αναμέτρηση που μένει στην ιστορία, λόγω του σκορ (4-0).

Οι «κιτρινόμαυροι» κατάφεραν να διώξουν τα σύννεφα που πήγαιναν να μαζευτούν μετά την απώλεια βαθμών από τον Άρη και τον αποκλεισμό σοκ στο Κύπελλο από τον ΟΦΗ. Το δεύτερο αποτέλεσμα είναι από αυτά που μπορούν να κλονίσουν μια ομάδα σε βαθμό… κατάρρευσης.

Ο Μάρκο Νίκολιτς κι οι ποδοσφαιριστές, όμως, έδειξαν στο αθηναϊκό ντέρμπι ότι η απώλεια ενός στόχου δεν τους «τσάκισε», σημειώνοντας μια νίκη – δήλωση, ενόψει της δύσκολης συνέχεια στη Super League. Το μόνο της φετινής ομάδας του Σέρβου τεχνικού, άλλωστε, είναι το «Fight, Believe, Never give up» κι αυτό αποδείχθηκε για ακόμα μια φορά, έπειτα από ένα κακό ξεκίνημα στο 2026.

Η ΑΕΚ, φυσικά, πέρα από τους τρεις βαθμούς και τη χαμένη αυτοπεποίθηση της, δεν κέρδισε κάτι παραπάνω από παιχνίδι. Στοιχεία, πάντως, που θα τα χρειαστεί σε μεγάλο βαθμό, καθώς ακολουθεί η επικίνδυνη έξοδος στην Τρίπολη και το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στην «OPAP Arena».

Απόλυτος πρωταγωνιστής του ΑΕΚ – Παναθηναϊκός ήταν ο Λούκα Γιόβιτς, ο οποίος πέτυχε καρέ τερμάτων, φτάνοντας συνολικά τα εφτά γκολ σε δύο αγώνες με το «τριφύλλι». Στην Ελλάδα ο Σέρβος «βαφτίστηκε»… χοντρός, έστω κι αν ακόμα και στα καλύτερα του δεν ήταν «στεγνός».

Στο τέλος της ημέρας, όμως, πόσο γίνεται να μειώσεις την ποιότητα ενός ποδοσφαιριστή που στα 28 του έχουν δαπανηθεί πάνω 95.000.000 ευρώ στις μεταγραφές του κι έχει βρεθεί σε ορισμένα από τα κορυφαία κλαμπ του πλανήτη (βλ. Ρεάλ Μαδρίτης, Μίλαν).

Ο Γιόβιτς ήταν εκεί που έπρεπε για να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα και να μεγαλώσει μια έτσι κι αλλιώς σπουδαία νίκη. Στο χορτάρι της «OPAP Arena» έκανε αυτά για τα οποία ο Μάριος Ηλιόπουλος αποφάσισε να του δώσει 2.500.000 ευρώ ετησίως.

Ποδοσφαιριστές, όπως ο Σέρβος αποτελούν… πολυτέλεια για το ελληνικό ποδόσφαιρο κι όταν δεν έρχονται για να… κοροϊδέψουν (βλ. Μαρσιάλ), αυτό φαίνεται αργά ή γρήγορα. Και στην περίπτωση του Γιόβιτς, αυτό «φώναζε» ακόμα κι όταν έχανε τα γκολ μπροστά στη γραμμή.

Το καρέ τερμάτων, μάλιστα, μόνο τυχαία δεν ήρθε… Για την ακρίβεια ήρθε μέσα από το πλάνο του Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος στηρίχθηκε στον επιθετικό του για να «χτυπήσει» την «πράσινη» άμυνα, η οποία είχε δίδυμο στο κέντρο τους Γεντβάι – Τουμπά, οι οποίοι είναι επιρρεπείς στα λάθη.

Επίσης, ο Σέρβος «φόρτωσε» το κέντρο του, παίζοντας επί της ουσίας δίχως ακραίους, κάτι που βοήθησε την ΑΕΚ να τα πάει εξαιρετικά το διάστημα, όπου ο Παναθηναϊκός πίεσε κι ήταν διαρκώς έξω από την «κιτρινόμαυροι» περιοχή. Η «Ένωση» δεν δέχθηκε μεγάλη φάση κι όταν το «τριφύλλι» κουράστηκε, ήταν η ώρα του Γιόβιτς στο δεύτερο ημίχρονο να… καθαρίσει.

ΥΓ. Η ΑΕΚ βρήκε ξανά τον δρόμο της, αλλά όλα τα παραπάνω έγιναν σε ένα βράδυ που δεν ήταν εντυπωσιακή, για την ακρίβεια δεν ήταν καν πολύ καλή. Γι’ αυτό κι οι «κιτρινόμαυροι» πρέπει να κρατήσουν… χαμηλά την μπάλα, καθώς το Σάββατο (24/01) υπάρχει ένα ματς – παγίδα κόντρα στον Αστέρα AKTOR.

ΥΓ2 Η συνέχεια, βέβαια, δεν είναι δύσκολη, μόνο για τον Νίκολιτς και τους ποδοσφαιριστές του, αλλά και για τον Χαβιέρ Ριμπάλτα και τους συνεργάτες του, καθώς η ΑΕΚ έχει μεγάλη ανάγκη από έναν ποιοτικό χαφ, ο οποίος θα μπει άμεσα στο ροτέισον.