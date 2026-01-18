Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Νίκολιτς: «Συγχαρητήρια στους παίκτες, δεν ήταν εύκολο…»
Onsports Team 18 Ιανουαρίου 2026, 23:39
SUPER LEAGUE / ΑΕΚ

Νίκολιτς: «Συγχαρητήρια στους παίκτες, δεν ήταν εύκολο…»

Οι δηλώσεις του προπονητή της ΑΕΚ μετά το θρίαμβο της ομάδας του επί του Παναθηναϊκού και την πρώτη νίκη της για το 2026.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς:

«Συγχαρητήρια στους παίκτες, δεν ήταν εύκολο μετά τον αποκλεισμό στο Κύπελλο. Στο πρώτο μέρος φαινόταν να είμαστε επηρεασμένοι από το ματς του Κυπέλλου. Συγχαρητήρια σε όλους. Είναι απόλαυση να προπονώ σε αυτό το γήπεδο, ο κόσμος δίνει ώθηση στην ομάδα. Το πιο σημαντικό είναι ότι ανεβήκαμε στην πρώτη θέση, μαζί με τον ΠΑΟΚ. Πολύ σημαντικοί τρεις βαθμοί, πρέπει να προετοιμαστούμε για ένα δύσκολο ματς κόντρα στον Αστέρα, που έχει νέο προπονητή».

Για τον Γιόβιτς: «Εκπληκτική απόδοση, τι να πεις όταν κάποιος πετυχαίνει 4 γκολ. Χειροκροτήθηκε από το γήπεδο και είμαστε ευγνώμονες, μας έλειψε στα προηγούμενα δύο ματς, θέλαμε να βρει φόρμα. Είναι τώρα και στην πρώτη θέση των σκόρερ πανάξια. Ήταν καταπληκτική η συμβολή όλων των παικτών που ήρθαν από τον πάγκο, εξαιρετική ώθηση, ο Ζοάο και ο Κοϊτά. Όποιος έμπαινε έδινε κάτι, έκανε ντεμπούτο και ο Γκεοργκίεβ».

 

 

 



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός: Αποδοκιμασίες στο Κορωπί από φίλους της ομάδας
30 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: Αποδοκιμασίες στο Κορωπί από φίλους της ομάδας
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Κόπα Άφρικα: Η μεγάλη απόδραση για τη Σενεγάλη - Πήρε το τρόπαιο από το Μαρόκο σε επεισοδιακό τελικό
2 ώρες πριν Κόπα Άφρικα: Η μεγάλη απόδραση για τη Σενεγάλη - Πήρε το τρόπαιο από το Μαρόκο σε επεισοδιακό τελικό
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Τελικός Κόπα Άφρικα: Άγρια επεισόδια στις εξέδρες κατά τη διακοπή - Όσα δεν έδειξαν οι κάμερες
2 ώρες πριν Τελικός Κόπα Άφρικα: Άγρια επεισόδια στις εξέδρες κατά τη διακοπή - Όσα δεν έδειξαν οι κάμερες
SUPER LEAGUE
Νίκολιτς: «Συγχαρητήρια στους παίκτες, δεν ήταν εύκολο…»
2 ώρες πριν Νίκολιτς: «Συγχαρητήρια στους παίκτες, δεν ήταν εύκολο…»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved