EuroLeague: Η δράση συνεχίζεται στη σκιά των αναβολών λόγω πολέμου
Οnsports Τeam 05 Μαρτίου 2026, 09:45
EUROLEAGUE

Οι αναμετρήσεις Μακάμπι Τελ Αβίβ-Χάποελ Τελ Αβίβ και Παρτιζάν-Ντουμπάι αναβλήθηκαν λόγω των πολεμικών συγκρούσεων, αλλά την ίδια στιγμή οι υπόλοιπες ομάδες αγωνίζονται κανονικά στο πλαίσιο της 30ης αγωνιστικής της διοργάνωσης.

Μια ακόμα περίεργη συγκυρία για τη EuroLeague, μιας και η 30η αγωνιστική της διοργάνωσης ξεκινάει σήμερα στη σκιά του… πολέμου. Το πρόγραμμα για τη σημερινή ημέρα περιελάμβανε κανονικά έξι αναμετρήσεις, αλλά τελικά θα πραγματοποιηθούν οι τέσσερις, μιας και οι αγώνες Μακάμπι-Χάποελ και Παρτιζάν-Ντουμπάι αναβλήθηκαν λόγω των εξελίξεων.

Την ίδια στιγμή όμως, η Φενερμπαχτσέ θα υποδεχθεί στο «Ulker Sports and Event Hall» την Μονακό, στον πρώτο αγώνα της ημέρας,  ενώ στις 21:30 θα διεξαχθούν τα Βαλένθια-Ζαλγκίρις Κάουνας (Roig Arena) και Αρμάνι Μιλάνι-Μπαρτσελόνα (Allianz Cloud). Τέλος, η Ρεάλ Μαδρίτης θα φιλοξενήσει στη «Movistar Arena» την Βίρτους Μπολόνια στις 21:45.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

19:45 Φενερμπαχτσέ - Μονακό

21:30 Βαλένθια - Ζαλγκίρις Κάουνας

21:30 Αρμάνι Μιλάνο - Μπαρτσελόνα

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης - Βίρτους Μπολόνια



