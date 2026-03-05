Ομάδες

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Οι διαιτητές του ντέρμπι «αιωνίων» στη Euroleague
Οnsports team 05 Μαρτίου 2026, 10:53
EUROLEAGUE / Ολυμπιακός / Παναθηναϊκός

H Euroleague γνωστοποίησε τους διαιτητές του ντέρμπι «αιωνίων», Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός, για την 30η αγωνιστική της regular season.

Το ντέρμπι στο ΣΕΦ είναι προγραμματισμένο για την Παρασκευή (06/03) κι η EuroLeague ανακοίνωσε τους διαιτητές που θα διευθύνουν την αναμέτρηση.

Στο μεγάλο παιχνίδι θα βρίσκονται οι Μιγκέλ Άνχελ Πέρεθ και Εμίλιο Πέρεθ από την Ισπανία, καθώς και ο Σάσο Πέτεκ από την Πολωνία.

Οι τρεις ρέφερι έχουν εμπειρία σε υψηλής έντασης αγώνες, επιλογή που υπογραμμίζει τη σημασία και τη δυσκολία του ντέρμπι, το οποίο αναμένεται να παίξει καθοριστικό ρόλο στη μάχη της κατάταξης ενόψει των playoffs της Euroleague.


