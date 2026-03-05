Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ταρέμι: «Κανένα παιδί δεν πρέπει να είναι θύμα του πολέμου» (pic)
Οnsports Τeam 05 Μαρτίου 2026, 12:12
SUPER LEAGUE / Ολυμπιακός

Ταρέμι: «Κανένα παιδί δεν πρέπει να είναι θύμα του πολέμου» (pic)

Ο Μεχντί Ταρέμι συνεχίζει να βρίσκεται με την ομάδα του Ολυμπιακού, με το μυαλό του όμως να βρίσκεται στην πατρίδα του και όσα συμβαίνουν με τον πόλεμο που έχει ξεσπάσει, στέλνοντας παράλληλα το δικό του μήνυμα προς όλους. 

Ο Μεχντί Ταρέμι μπορεί να βρίσκεται στην Ελλάδα για τις υποχρεώσεις που έχει με τον Ολυμπιακό, με το μυαλό του όμως να βρίσκεται στην πατρίδα του το Ιράν και τη φρίκη του πολέμου που έχει ξεσπάσει. 

Με μία ανάρτηση στο Instagram έστειλε το δικό του αντιπολεμικό μήνυμα. «Κανένα παιδί δεν πρέπει να είναι θύμα του πολέμου. Ούτε στο Ιράν. Ούτε πουθενά. Είναι αθώα και αξίζουν την ειρήνη», έγραψε ο 33χρονος διεθνής επιθετικός.

Taremi story33



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Μπαρτζώκας: «Στον Παναθηναϊκό πιστεύουν ότι θα πάρουν τη EuroLeague, δε βλέπω ότι έχουν πίεση»
5 λεπτά πριν Μπαρτζώκας: «Στον Παναθηναϊκό πιστεύουν ότι θα πάρουν τη EuroLeague, δε βλέπω ότι έχουν πίεση»
NBA
Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Είμαι άνθρωπος, όχι μηχανή - Θα παλέψουμε ή θα υψώσουμε λευκή σημαία;»
12 λεπτά πριν Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Είμαι άνθρωπος, όχι μηχανή - Θα παλέψουμε ή θα υψώσουμε λευκή σημαία;»
EUROLEAGUE
Ολυμπιακός: Οριστικά εκτός ντέρμπι Βεζένκοφ-Ουόκαπ, εξαιρετικά αμφίβολος ο Μόρις
37 λεπτά πριν Ολυμπιακός: Οριστικά εκτός ντέρμπι Βεζένκοφ-Ουόκαπ, εξαιρετικά αμφίβολος ο Μόρις
SUPER LEAGUE
ΑΕΚ: Πρόστιμο 18.000 ευρώ για το Πανθεσσαλικό από τη Super League
42 λεπτά πριν ΑΕΚ: Πρόστιμο 18.000 ευρώ για το Πανθεσσαλικό από τη Super League
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved