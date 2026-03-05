Ταρέμι: «Κανένα παιδί δεν πρέπει να είναι θύμα του πολέμου» (pic)

Οnsports Τeam

Ο Μεχντί Ταρέμι συνεχίζει να βρίσκεται με την ομάδα του Ολυμπιακού, με το μυαλό του όμως να βρίσκεται στην πατρίδα του και όσα συμβαίνουν με τον πόλεμο που έχει ξεσπάσει, στέλνοντας παράλληλα το δικό του μήνυμα προς όλους.

Ο Μεχντί Ταρέμι μπορεί να βρίσκεται στην Ελλάδα για τις υποχρεώσεις που έχει με τον Ολυμπιακό, με το μυαλό του όμως να βρίσκεται στην πατρίδα του το Ιράν και τη φρίκη του πολέμου που έχει ξεσπάσει.

Με μία ανάρτηση στο Instagram έστειλε το δικό του αντιπολεμικό μήνυμα. «Κανένα παιδί δεν πρέπει να είναι θύμα του πολέμου. Ούτε στο Ιράν. Ούτε πουθενά. Είναι αθώα και αξίζουν την ειρήνη», έγραψε ο 33χρονος διεθνής επιθετικός.