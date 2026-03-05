Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Είμαι άνθρωπος, όχι μηχανή - Θα παλέψουμε ή θα υψώσουμε λευκή σημαία;»

AP Photo/Jeffrey Phelps

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα προς τους Μπακς, μετά την τέταρτη διαδοχική ήττα, η οποία τους απομακρύνει από τις θέσεις των playoffs.

Ο «Greek Freak» υπογράμμισε ότι η ομάδα βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή και πρέπει να αποφασίσει αν θα συνεχίσει να δίνει μάχη ή θα παραδοθεί.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε για την ανάγκη ενότητας, χαρακτήρα και σωστών επιλογών στα υπόλοιπα παιχνίδια της σεζόν, ενώ αναφέρθηκε και στην προσωπική του προσπάθεια να επανέλθει σε πλήρη αγωνιστικό ρυθμό μετά τον τραυματισμό του.

Οι δηλώσεις του Γιάννη Αντετοκούνμπο

Για την τεχνική ποινή που δέχθηκε: «Ήμουν λίγο εκνευρισμένος. Νιώθω πως όταν χάνεις με 11-12 πόντους, πρέπει να παίξεις έξυπνα, να βρεις τα καλύτερα σουτ, να είσαι στο σωστό σημείο. Πρέπει να είμαστε όλοι στην ίδια σελίδα».



Για τα παιχνίδια που απομένουν: «Πρέπει να έχεις χαρακτήρα. Πρέπει να αποφασίσουμε αν θα υψώσουμε λευκή σημαία ή αν θα ενωθούμε στα τελευταία 21 ματς και θα παίξουμε σκληρά ώστε να κάνουμε μία τελευταία προσπάθεια. Οι καλές ομάδες δεν λειτουργούν με το ατομικό ταλέντο. Πρέπει να συνεχίσεις να προσπαθείς».



Για την επιστροφή από τον τραυματισμό του: «Πρέπει να είμαι πιο επιεικής με τον εαυτό μου. Έχω την τάση να σκέφτομαι πως είμαι μηχανή, αλλά είμαι άνθρωπος. Θα μου πάρει λίγο καιρό να βρω τη φόρμα μου».