AEK: Φλιώνης και Κατσίβελης κάνουν αγώνα δρόμου για να προλάβουν την Τόφας

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει το Σάββατο (07/03) τον Προμηθέα στη SUNEL, λίγες ημέρες πριν υποδεχθεί την Τόφας, σε ένα καθοριστικό ματς για το Basketball Champions League.

Η «Ένωση» θα επιδιώξει να συνεχίσει από εκεί που είχε μείνει πριν από τη διακοπή της GBL.

Η ΑΕΚ θέλει τη νίκη κόντρα στον Προμηθέα, ώστε να εδραιωθεί στην τρίτη θέση της βαθμολογίας και να πάει με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία στο ματς με την Τόφας.

Η αναμέτρηση με την τουρκική ομάδα είναι καθοριστική, καθώς οι «κιτρινόμαυροι» είναι πολύ πιθανό σε ενδεχόμενο θετικό αποτέλεσμα να εξασφαλίσει το πλεονέκτημα έδρας στα playoffs του BCL.

Οι Δημήτρης Κατσίβελης και Δημήτρης Φλιώνης παραμένουν εκτός λόγω τραυματισμού. Ο έμπειρος γκαρντ ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στο γόνατο εδώ κι αρκετούς μήνες, ενώ ο αρχηγός της ΑΕΚ είχε υποστεί θλάση στον αριστερό δικέφαλο μηριαίο.

Αμφότεροι αναμένεται να απουσιάσουν από το παιχνίδι με τον Προμηθέα, κάνοντας ουσιαστικά αγώνα δρόμου για να προλάβουν το ματς με την Τόφας. Με τα τωρινά δεδομένα, ο Κατσίβελης είναι αυτός που δείχνει να έχει περισσότερες πιθανότητες.