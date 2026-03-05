Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Πινγκ πονγκ: Θρίαμβος Γκιώνη στη Γερμανία - Απέκλεισε το Νο2 και προκρίθηκε στην κορυφαία 8άδα
Onsports Team 05 Μαρτίου 2026, 14:46
ΣΠΟΡ / Παναθηναϊκός

Πινγκ πονγκ: Θρίαμβος Γκιώνη στη Γερμανία - Απέκλεισε το Νο2 και προκρίθηκε στην κορυφαία 8άδα

Μεγάλη διάκριση για τον 46χρονο Παναγιώτη Γκιώνη, ο οποίος προκρίθηκε στα προημιτελικά του WTT Feeder του Ντίσελντορφ.

Δεν σταματά να μας εκπλήσσει και να προσφέρει μεγάλες διακρίσεις στην Ελλάδα και τον Παναθηναϊκό ο Παναγιώτης Γκιώνης.

Ο 46χρονος κορυφαίος αθλητής του πινγκ πονγκ προκρίθηκε στα προημιτελικά WTT Feeder του Ντίσελντορφ, πραγματοποιώντας μια εντυπωσιακή εμφάνιση στον 3ο γύρο του τουρνουά, όπου και απέκλεισε με 3-1 σετ τον Ιάπωνα Καζούκι Χαμάντα, το 2ο φαβορί της διοργάνωσης!

Μάλιστα, ο κορυφαίος Έλληνας αθλητής κατέκτησε το 3ο σετ με σπουδαία ανατροπή από 4-9!

Τα σετ: 11-6, 9-11, 12-10 και 11-4. 

Αντίπαλος του Γκιώνη στα προημιτελικά θα είναι ο Λούκα Μλαντένοβιτς από το Λουξεμβούργο, νούμερο 9 του τουρνουά. Η αναμέτρηση θα διεξαχθή το βράδυ της Πέμπτης (5/3, δεν έχει οριστεί ακόμα η ώρα).



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Η UEFA αποφασίζει για το Finalissima: Καθυστερούν οι οριστικές εξελίξεις για το Ισπανία - Αργεντινή
21 λεπτά πριν Η UEFA αποφασίζει για το Finalissima: Καθυστερούν οι οριστικές εξελίξεις για το Ισπανία - Αργεντινή
ΣΠΟΡ
Απόστολος Τσιτσιπάς σε διαιτητή: «Δε ξέρεις τη δουλειά σου, θα σε αναφέρω»
29 λεπτά πριν Απόστολος Τσιτσιπάς σε διαιτητή: «Δε ξέρεις τη δουλειά σου, θα σε αναφέρω»
BASKET LEAGUE
Τρινκιέρι: «Μαζί θα κάνουμε τον ΠΑΟΚ πολύ μεγάλο»
30 λεπτά πριν Τρινκιέρι: «Μαζί θα κάνουμε τον ΠΑΟΚ πολύ μεγάλο»
ΣΠΟΡ
Τέσσερα χρόνια L’Étape Greece by Tour de France: Όταν μια διοργάνωση γίνεται θεσμός
53 λεπτά πριν Τέσσερα χρόνια L’Étape Greece by Tour de France: Όταν μια διοργάνωση γίνεται θεσμός
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved