Πινγκ πονγκ: Θρίαμβος Γκιώνη στη Γερμανία - Απέκλεισε το Νο2 και προκρίθηκε στην κορυφαία 8άδα

Onsports Team

Μεγάλη διάκριση για τον 46χρονο Παναγιώτη Γκιώνη, ο οποίος προκρίθηκε στα προημιτελικά του WTT Feeder του Ντίσελντορφ.

Δεν σταματά να μας εκπλήσσει και να προσφέρει μεγάλες διακρίσεις στην Ελλάδα και τον Παναθηναϊκό ο Παναγιώτης Γκιώνης.

Ο 46χρονος κορυφαίος αθλητής του πινγκ πονγκ προκρίθηκε στα προημιτελικά WTT Feeder του Ντίσελντορφ, πραγματοποιώντας μια εντυπωσιακή εμφάνιση στον 3ο γύρο του τουρνουά, όπου και απέκλεισε με 3-1 σετ τον Ιάπωνα Καζούκι Χαμάντα, το 2ο φαβορί της διοργάνωσης!

Μάλιστα, ο κορυφαίος Έλληνας αθλητής κατέκτησε το 3ο σετ με σπουδαία ανατροπή από 4-9!

Τα σετ: 11-6, 9-11, 12-10 και 11-4.

Αντίπαλος του Γκιώνη στα προημιτελικά θα είναι ο Λούκα Μλαντένοβιτς από το Λουξεμβούργο, νούμερο 9 του τουρνουά. Η αναμέτρηση θα διεξαχθή το βράδυ της Πέμπτης (5/3, δεν έχει οριστεί ακόμα η ώρα).