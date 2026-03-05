Απόστολος Τσιτσιπάς σε διαιτητή: «Δε ξέρεις τη δουλειά σου, θα σε αναφέρω»

Οnsports Τeam

Ένταση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα του Στέφανου Τσιτσιπά στο Indian Wells, με τον πατέρα του Έλληνα πρωταθλητή να έχει έντονο διαπληκτισμό με τον διαιτητή του αγώνα.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς για ένα ακόμα τουρνουά δεν τα κατάφερε και αποκλείστηκε στην πρεμιέρα του στο Indian Wells, καθώς ηττήθηκε 2-1 στον 1ο γύρο από τον Ντένις Σαποβάλοφ.

Το παιχνίδι δεν πήγε καλά για τον Έλληνα πρωταθλητή από το ξεκίνημά του και όπως ήταν φυσικό οι άνθρωποι της ομάδας του ήταν στο… κόκκινο.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, ο Απόστολος Τσιτσιπάς είχε έναν έντονο διαπληκτισμό με τον διαιτητή του αγώνα, για το γεγονός πως ο Έλληνας προπονητής απευθύνθηκε στον παίκτη του.

Συγκεκριμένα, η απόφαση του διαιτητή να επιβάλει warning για coaching προς τον Έλληνα τενίστα, προκάλεσε την έντονη αντίδραση του πατέρα και προπονητή του από τις εξέδρες.

Ο Απόστολος Τσιτσιπάς αντέδρασε, λέγοντας χαρακτηριστικά στον Λαγιανί: “Αύριο θα σε αναφέρω”.

Από την πλευρά του, ο έμπειρος chair umpire προσπάθησε να ρίξει τους τόνους, όμως ο Έλληνας προπονητής συνέχισε λέγοντας: “Πιθανότατα δεν ξέρεις τη δουλειά σου”.

Ο Λαγιανί απάντησε με μια καταφατική κίνηση του κεφαλιού, επιχειρώντας να κλείσει το περιστατικό.