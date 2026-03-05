Ομάδες

Προκρίθηκε στον τελικό των κρίκων ο Λευτέρης Πετρούνιας
Onsports Team 05 Μαρτίου 2026, 16:28
Ο «άρχοντας των κρίκων» με 14.466 βαθμούς, πέρασε ως πρώτος στον τελικό του αγωνίσματος του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Μπακού.

Στο Μπακού διεξάγεται το Παγκόσμιο Κύπελλο ενόργανης γυμναστικής από τις 5 έως τις 8 Μαρτίου. Εκεί ο Λευτέρης Πετρούνιας… έλαμψε με το «καλησπέρα». Ο κορυφαίος Έλληνας αθλητής, πέρασε ως πρώτος στον τελικό των κρίκων.

Ο «άρχοντας των κρίκων» συγκέντρωσε 14.466 πόντους, με αποτέλεσμα να κάνει την καλύτερη επίδοση από τους 22 αθλητές. Αφήνοντας πίσω του τον Ιάπωνα, Κιίτσι Κανέτα και τον Ρώσο, Ιλία Ζάικα.

Ο τελικός του αγωνίσματος θα πραγματοποιηθεί το ερχόμενο Σάββατο 7 Μαρτίου.

Οι αθλητές που προκρίθηκαν είναι οι:

Πετρούνιας – 14.466
Κανέτα- 14.366
Ζάικα – 14.366
Τανικάγουα – 14.000
Σιμόνοφ – 13.966
Μαρέσκα – 13.633
Βιγιαφάνιε – 13.500
Κοσάκ – 13.500



