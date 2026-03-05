Τρινκιέρι: «Μαζί θα κάνουμε τον ΠΑΟΚ πολύ μεγάλο»

INTIME SPORTS

Ο νέος προπονητής του ΠΑΟΚ, Αντρέα Τρινκιέρι, έστειλε το δικό του μήνυμα για το μέλλον της ομάδας, τονίζοντας πως στόχος είναι να γίνει ξανά πολύ μεγάλη.

Ο Ιταλός τεχνικός των «ασπρόμαυρων», μέσω βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έδωσε το στίγμα της νέας εποχής.

Ο Τρινκιέρι υπογράμμισε την πρόθεση να οδηγήσει τον «Δικέφαλο του Βορρά» πίσω στα μεγάλα σαλόνια και να τον κάνει ξανά ισχυρό.

Αναλυτικά όσα είπε: «Γειά σας ΠΑΟΚάρα. Είμαι ο Αντρέα Τρινκιέρι και μαζί θα κάνουμε τον ΠΑΟΚ πολύ μεγάλο. Πάμε ΠΑΟΚάρα!»