Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Τρινκιέρι: «Μαζί θα κάνουμε τον ΠΑΟΚ πολύ μεγάλο»
INTIME SPORTS
Οnsports team 05 Μαρτίου 2026, 15:46
BASKET LEAGUE / ΠΑΟΚ

Τρινκιέρι: «Μαζί θα κάνουμε τον ΠΑΟΚ πολύ μεγάλο»

Ο νέος προπονητής του ΠΑΟΚ, Αντρέα Τρινκιέρι, έστειλε το δικό του μήνυμα για το μέλλον της ομάδας, τονίζοντας πως στόχος είναι να γίνει ξανά πολύ μεγάλη.

Ο Ιταλός τεχνικός των «ασπρόμαυρων», μέσω βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έδωσε το στίγμα της νέας εποχής.

Ο Τρινκιέρι υπογράμμισε την πρόθεση να οδηγήσει τον «Δικέφαλο του Βορρά» πίσω στα μεγάλα σαλόνια και να τον κάνει ξανά ισχυρό.

Αναλυτικά όσα είπε: «Γειά σας ΠΑΟΚάρα. Είμαι ο Αντρέα Τρινκιέρι και μαζί θα κάνουμε τον ΠΑΟΚ πολύ μεγάλο. Πάμε ΠΑΟΚάρα!»



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Η UEFA αποφασίζει για το Finalissima: Καθυστερούν οι οριστικές εξελίξεις για το Ισπανία - Αργεντινή
20 λεπτά πριν Η UEFA αποφασίζει για το Finalissima: Καθυστερούν οι οριστικές εξελίξεις για το Ισπανία - Αργεντινή
ΣΠΟΡ
Απόστολος Τσιτσιπάς σε διαιτητή: «Δε ξέρεις τη δουλειά σου, θα σε αναφέρω»
29 λεπτά πριν Απόστολος Τσιτσιπάς σε διαιτητή: «Δε ξέρεις τη δουλειά σου, θα σε αναφέρω»
BASKET LEAGUE
Τρινκιέρι: «Μαζί θα κάνουμε τον ΠΑΟΚ πολύ μεγάλο»
30 λεπτά πριν Τρινκιέρι: «Μαζί θα κάνουμε τον ΠΑΟΚ πολύ μεγάλο»
ΣΠΟΡ
Τέσσερα χρόνια L’Étape Greece by Tour de France: Όταν μια διοργάνωση γίνεται θεσμός
53 λεπτά πριν Τέσσερα χρόνια L’Étape Greece by Tour de France: Όταν μια διοργάνωση γίνεται θεσμός
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved