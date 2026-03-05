Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Από τις πίστες στο dancefloor: Το Après Ski Party της Allwyn που ξεσήκωσε το Χιονοδρομικό Καλαβρύτων
Οnsports team 05 Μαρτίου 2026, 14:50
BET

Από τις πίστες στο dancefloor: Το Après Ski Party της Allwyn που ξεσήκωσε το Χιονοδρομικό Καλαβρύτων

Ένα αξέχαστο χειμωνιάτικο πάρτι με θέα το χιονισμένο τοπίο του Χελμού έζησαν οι σκιέρ που βρέθηκαν στο Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων το προηγούμενο Σαββατοκύριακο.

Στα 1.900 μέτρα υψόμετρο, ο χώρος της καντίνας που βρίσκεται στην καρδιά του χιονοδρομικού, μετατράπηκε σε ένα meeting point γεμάτο μουσική, κόσμο και έντονη ενέργεια, με ένα αξέχαστο Après Ski Party από την Allwyn, η οποία είναι χορηγός του Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων.

Στα decks βρέθηκε ο DJ Nick JoJo, ο οποίος ανέλαβε να κρατήσει την ένταση ψηλά και να μετατρέψει το σημείο στο απόλυτο χειμωνιάτικο party. Με τη μουσική να ακούγεται μέχρι τις πίστες, το Αprès Ski Party της Allwyn έδωσε έναν ακόμη λόγο στους επισκέπτες του χιονοδρομικού, να παραμείνουν στο βουνό.

Δείτε το βίντεο:

18+ επίγειο, 21+ ψηφιακό |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα

  • ΔΕΣ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ


Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Η UEFA αποφασίζει για το Finalissima: Καθυστερούν οι οριστικές εξελίξεις για το Ισπανία - Αργεντινή
21 λεπτά πριν Η UEFA αποφασίζει για το Finalissima: Καθυστερούν οι οριστικές εξελίξεις για το Ισπανία - Αργεντινή
ΣΠΟΡ
Απόστολος Τσιτσιπάς σε διαιτητή: «Δε ξέρεις τη δουλειά σου, θα σε αναφέρω»
29 λεπτά πριν Απόστολος Τσιτσιπάς σε διαιτητή: «Δε ξέρεις τη δουλειά σου, θα σε αναφέρω»
BASKET LEAGUE
Τρινκιέρι: «Μαζί θα κάνουμε τον ΠΑΟΚ πολύ μεγάλο»
30 λεπτά πριν Τρινκιέρι: «Μαζί θα κάνουμε τον ΠΑΟΚ πολύ μεγάλο»
ΣΠΟΡ
Τέσσερα χρόνια L’Étape Greece by Tour de France: Όταν μια διοργάνωση γίνεται θεσμός
53 λεπτά πριν Τέσσερα χρόνια L’Étape Greece by Tour de France: Όταν μια διοργάνωση γίνεται θεσμός
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved