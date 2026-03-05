Σκληρή μάχη για τον τίτλο μέχρι εσχάτων - Οι προκλήσεις ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Ολυμπιακού και το... φαβορί

Onsports Team

Το πρόγραμμα των τριών διεκδικητών του τίτλου στη φετινή Super League μέχρι το τέλος της κανονικής περιόδου.

Η μάχη για τον τίτλο της φετινής Super League έχει ανάψει για τα καλά και κάθε αναμέτρηση μέχρι το τέλος της κανονικής περιόδου αποτελεί και μία πρόκληση για τους τρεις διεκδικητές.

Μετά τη νίκη του ΠΑΟΚ επί της Κηφισιάς την Τετάρτη (4/3) σε εξ αναβολής αναμέτρηση για την 18η αγωνιστική, ο «Δικέφαλος» έπιασε στην κορυφή της βαθμολογίας τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ, σε μία απίθανη τριπλή ισοβαθμία.

Το επερχόμενο ντέρμπι της Κυριακής (8/3) στο Φάληρο είναι το πλέον καθοριστικό για την ομάδα που θα κατακτήσει την πρώτη θέση στο φινάλε της κανονικής περιόδου. Ωστόσο, με τρεις αγωνιστικές να απομένουν, οι βαθμολογικές διαφορές θα είναι δεδομένα μικρές και όλα θα αποφασιστούν στα playoffs.

Με τον Παναθηναϊκό να παίζει επίσης κομβικό ρόλο, μιας και όλα δείχνουν πως θα είναι η τέταρτη ομάδα του μίνι πρωταθλήματος μετά το σερί νικών που έχει πετύχει, ξεπερνώντας τον Λεβαδειακό.

Στατιστικό φαβορί ο Ολυμπιακός

Πάντως, η γνωστή σελίδα Football Meets Data, παρέθεσε τις πιθανότητες των τριών διεκδικητών για την κατάκτηση της Super League.

Ως φαβορί, δίνει τον Ολυμπιακό, με ποσοστό 48%, ενώ ακολουθεί η ΑΕΚ με 31% και τις λιγότερες πιθανότητες, τις δίνει στον ΠΑΟΚ, με 21%.

Το πρόγραμμα των ΠΑΟΚ, Ολυμπιακού και ΑΕΚ

Το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ (53 βαθμοί)

24η αγωνιστική: 08/03 21:00 Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ

25η αγωνιστική: 15/03 18:00 ΠΑΟΚ - Λεβαδειακός

26η αγωνιστική: 22/03 19:00 Βόλος - ΠΑΟΚ

Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού (53 βαθμοί)

24η αγωνιστική: 08/03 21:00 Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ

25η αγωνιστική: 14/03 17:00 ΟΦΗ - Ολυμπιακός

26η αγωνιστική: 22/03 19:00 Ολυμπιακός - ΑΕΛ Novibet

Το πρόγραμμα της ΑΕΚ (53 βαθμοί)

24η αγωνιστική: 07/03 18:00 ΑΕΚ - ΑΕΛ Novibet

25η αγωνιστική: 15/03 19:30 Ατρόμητος - ΑΕΚ

26η αγωνιστική: 22/03 19:00 ΑΕΚ - Κηφισιά

Η βαθμολογία (23η αγωνιστική)

1.ΠΑΟΚ 53

2.Ολυμπιακός 53

3.AEK 53

4. Παναθηναϊκός 42

-------------------------------------

5. Λεβαδειακός 39

6. ΟΦΗ 28

7. Άρης 28

8. Ατρόμητος 27

--------------------------------------

9. Βόλος 27

10. Κηφισιά 24

11. Παναιτωλικός 21

12. ΑΕΛ Novibet 21

13. Αστέρας Τρίπολης 16

14. Πανσερραϊκός 12