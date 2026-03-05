ΠΑΟΚ – ΑΕΚ: Πρόωρος τελικός στο Κύπελλο Ελλάδας γυναικών | Ντέρμπι «Δικεφάλων» στα ημιτελικά

INTIME SPORTS

Οnsports team

Η κλήρωση για το Κύπελλο Ελλάδας γυναικών είχε «έμπνευση», καθώς έβγαλε πρόωρο τελικό ΠΑΟΚ – ΑΕΚ, για τα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Οι δύο κορυφαίες ομάδες της τρέχουσας σεζόν, ΠΑΟΚ κι ΑΕΚ, θα αναμετρηθούν στους «4», για μια θέση στον μεγάλο τελικό.

Το δεύτερο ζευγάρι των ημιτελικών θα είναι Αστέρας Τρίπολης και Αγία Παρασκευή, όπως προέκυψε από τη διαδικασία που έγινε την Πέμπτη (05/03) στα γραφεία της ΕΠΟ.

Στην εκδήλωση, όπου παραβρέθηκαν εκπρόσωποι και των τεσσάρων ομάδων, χαιρετισμό απηύθυναν ο πρόεδρος της Επιτροπής Ποδοσφαίρου Γυναικών και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ, Παναγιώτης Καρράς, καθώς και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της Επιτροπής Ποδοσφαίρου Γυναικών και πρόεδρος της Ένωσης Σωματείων Ποδοσφαίρου Γυναικών, Αντώνης Κιουρεξίδης.

Σύμφωνα με την προκήρυξη, οι ημιτελικοί θα διεξαχθούν σε διπλά ματς. Σε περίπτωση ισοπαλίας στο συνολικό σκορ, δεν ισχύει ο κανόνας του εκτός έδρας γκολ και ο νικητής θα αναδειχθεί μέσω της διαδικασίας των πέναλτι, χωρίς παράταση.