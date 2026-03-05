Formula 1: Η διαδικασία των φώτων ξεκινάει στη Μελβούρνη

Οnsports Τeam

Μια ανάσα από την πρώτη εκκίνηση του φετινού πρωταθλήματος της Formula 1, με τον Λάντο Νόρις να θέλει να αποδείξει ότι δικαίως είναι ο πρωταθλήτης. Αναλυτικά το πρόγραμμα του σιρκουί της Μελβούρνης.

Η στιγμή που περίμεναν όλοι οι φίλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού έφτασε. Ο «Βασιλιάς» του μηχανοκίνητου είναι και πάλι εδώ, με την αντίστροφη μέτρηση για την πρώτη διαδικασία των φώτων του νέου πρωταθλήματος να έχει ξεκινήσει και την αγωνία να «χτυπάει»… κόκκινο.

Κατασκευαστές και «οδηγοί» έχουν πάρει θέσεις… μάχη, με τη σκιά του πολέμου να απλώνεται και πάνω από τις πίστες της Formula 1, η οποία όμως αύριο θα ξεκινήσει κανονικά.

Το φετινό ταξίδι σηκώνει… αυλαία από την Ωκεανία και συγκεκριμένα την πίστα της Μελβούρνης, με τις εκπλήξεις να αναμένονται πλούσιες, με τις συγκινήσεις συναρπαστικές και το ενδιαφέρον όλων να «πέφτει» πάνω στον πρωταθλητή Λάντο Νόρις αλλά και τους διεκδικητές του στέμματος.

Το πρόγραμμα του grand prix στη Μελβούρνη

Παρασκευή 6 Μαρτίου

03:30 – 04:30: Πρώτη περίοδος ελεύθερων δοκιμών

07:00 – 08:00: Δεύτερη περίοδος ελεύθερων δοκιμών

Σάββατο 7 Μαρτίου

03:30 – 04:30: Τρίτη περίοδος ελεύθερων δοκιμών

07:00 - 08:00: Κατατακτήριες δοκιμές

Κυριακή 8 Μαρτίου

06:00: Αγώνας

Το σιρκουί της Μελβούρνης έκανε το ντεμπούτο του στη Formula 1 το 1996. Αποτελείται από 58 γύρους με 14 στροφές, ενώ έχει μήκος 5.278 μέτρα. Τον ταχύτερο γύρο στη συγκεκριμένη πίστα κατέγραψε το 2024 ο Σαρλ Λεκλέρ, με χρόνο 1:19.813.