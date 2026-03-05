Ουόρντ: «Δεν είμαστε περήφανοι για τους εαυτούς μας»

Οnsports Τeam

Ο παίκτης του Ολυμπιακού μίλησε για την αυριανή εντός έδρας αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό και σχολίασε την εμφάνιση της ομάδας του στον χαμένο τελικό του Κυπέλλου στην Κρήτη.

Ο Τάισον Ουόρντ είδε την ομάδα του να χάνει τον πρώτο τίτλο της σεζόν, κόντρα στον Παναθηναϊκό και όπως φαίνεται αυτό αποτελεί έξτρα κίνητρο για τον ίδιο και τους συμπαίκτες του, εν όψει της αυαριανής αναμέτρησης στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για το αυριανό ματς:

«Είναι όπως πάντα σπουδαίο. Θα ελέγξουμε ότι μπορούμε και θα κάνουμε τα πράγματα που μας αντιπροσωπεύουν. Θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Αυτοί είμαστε και έτσι θα τους κερδίσουμε».

Για τις ήττες από Ζάλγκιρις και Παναθηναϊκό AKTOR:

«Φυσικά δεν ξεχνάς ότι έχασες. Δεν είμαστε περήφανοι για τους αυτούς μας για την απόδοσή μας στο προηγούμενο ματς επομένως πρέπει να το ξεπεράσουμε αλλά να μάθουμε από τα λάθη μας, να εστάσουμε την προσσοχή μας σε αυτό το ματς και να κάνουμε ότι χρειάζεται για να πάρουμε τη νίκη».

Για το τί αντιπροσωπεύουν ως ομάδα:

«Είμαστε μια σκληρή ομάδα, ξέρουμε να χειριζόμαστε τη μπάλα και να παίζουμε σκληρά και προσπαθούμε να νικήσουμε τους αντιπαλους με τη δύναμή μας αλλά και τις επιθετικές μας ικανότητες. Αύριο πρέπει να το δείξουμε αυτό λίγο περισσότερο γιατί παίζουν και αυτοί δυνατά και αυτά τα παιχνίδια είναι σημαντικά για εμάς».

Για το τί παιχνίδι παίζει στο κινητό του πριν το ματς:

«Παίζω ντόμινο, έχει να κάνει με μαθηματικές πράξεις και στρατιγική επομένως με βοηθάει να συγκεντρώνομαι πριν τα παιχνίδια».