Αθλητικές μεταδόσεις (05/03): Πού θα δείτε Euroleague και Premier League
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (05/03)
Μια ακόμα περίεργη συγκυρία για τη EuroLeague, μιας και η 30η αγωνιστική της διοργάνωσης ξεκινάει σήμερα στη σκιά του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
Το πρόγραμμα για τη σημερινή (05/03) ημέρα περιελάμβανε κανονικά έξι αναμετρήσεις, αλλά τελικά θα πραγματοποιηθούν οι τέσσερις, μιας και οι αγώνες Μακάμπι - Χάποελ και Παρτιζάν - Ντουμπάι αναβλήθηκαν λόγω των εξελίξεων.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:
- 19:45 Novasports 2HD Φενέρμπαχτσε - Μονακό (Euroleague)
- 20:00 COSMOTE SPORT 7 HD Γκούμερσμπαχ - Λέμγκο (DAIKIN Bundesliga 2025-26)
- 20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανιώνιος ΓΣΣ - Ολυμπιακός (Κύπελλο Βόλεϊ Γυναικών)
- 20:30 Novasports Prime Premier League (Επεισόδιο: 29η Αγωνιστική)
- 21:00 COSMOTE SPORT 8 HD Λας Πάλμας - Μονπελιέ (CEV Champions League 2026)
- 21:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 (Ίντιαν Γουέλς)
- 21:00 COSMOTE SPORT 2 HD Αλ Κολόοντ - Αλ Καντσία (Roshn Saudi League 2025-26)
- 21:30 Novasports Start Βαλένθια - Ζαλγκίρις Κάουνας (Euroleague)
- 21:30 Novasports 4HD Αρμάνι Μιλάνο - Μπαρτσελόνα (Euroleague)
- 21:30 Novasports 6HD Βαλένθια - Ζαλγκίρις Κάουνας (Euroleague)
- 21:45 Novasports 3HD Ρεάλ Μαδρίτης - Βίρτους Μπολόνια (Euroleague)
- 22:00 Novasports Prime Τότεναμ - Κρίσταλ Πάλας (Premier League 2025/26)
- 22:10 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Λιόν - Λανς (Γαλλικό Κύπελλο Ποδοσφαίρου)
- 23:30 Novasports 4HD Playmakers (Εκπομπή)
- 01:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 (Ίντιαν Γουέλς)
- 05:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 (Ίντιαν Γουέλς)