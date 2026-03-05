Αθλητικές μεταδόσεις (05/03): Πού θα δείτε Euroleague και Premier League

Euroleague Basketball

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (05/03)

Μια ακόμα περίεργη συγκυρία για τη EuroLeague, μιας και η 30η αγωνιστική της διοργάνωσης ξεκινάει σήμερα στη σκιά του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Το πρόγραμμα για τη σημερινή (05/03) ημέρα περιελάμβανε κανονικά έξι αναμετρήσεις, αλλά τελικά θα πραγματοποιηθούν οι τέσσερις, μιας και οι αγώνες Μακάμπι - Χάποελ και Παρτιζάν - Ντουμπάι αναβλήθηκαν λόγω των εξελίξεων.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις: