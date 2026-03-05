Ομάδες

Ολυμπιακός: Οριστικά εκτός ντέρμπι Βεζένκοφ-Ουόκαπ, εξαιρετικά αμφίβολος ο Μόρις
Οnsports Τeam 05 Μαρτίου 2026, 12:21
EUROLEAGUE / Ολυμπιακός / Παναθηναϊκός

Με δύο πολύ σημαντικές απουσίες, όπως όλα δείχνουν, θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός κόντρα στον Παναθηναϊκό, τη στιγμή που ο Μόντε Μόρις είναι και αυτός εξαιρετικά αμφίβολος. 

Με δύο πολύ σημαντικά προβλήματα αναμένεται να παραταχθεί αύριο το βράδυ στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ο Ολυμπιακός, κόντρα στον Παναθηναϊκό, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να μη μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες των Σάσα Βεζένκοφ και Τόμας Ουόκαπ. 

Ο Βούλγαρος παίκτης του Ολυμπιακού συνεχίζει να ταλαιπωρείται από τραυματισμό στη μέση, που υπέστη κατά τη διάρκεια του τελικού του Κυπέλλου και τον ανάγκασε να αποχωρήσει από το ματς, ενώ στη συνέχεια έμεινε εκτός και του αγώνα με τη Ζαλγκίρις στο Κάουνας. Ο Βεζένκοφ δεν πήγρε μέρος στη σημερινή προπόνηση με αποτέλεσμα ο Γιώργος Μπαρτζώκας να μη μπορεί να τον χρησιμοποιήσει. 

Την ίδια στιγμή εκτός προπόνησης και κατά συνέπεια εκτός και της αυριανής αναμέτρησης, έμεινε και ο Τόμας Ουόκαπ. Ο Τεξάνος παίκτης υποφέρει από μυικό σπασμό που δεν του έχει επιτρέψει να προπονηθεί και έτσι δε θα μπορέσει να συνδράμει στις προσπάθειες των συμπαικτών του. 

Παράλληλα, εξαιρετικά αμφίβολος είναι και ο Μόντε Μόρις που αισθάνθηκε σφίξιμο στη μέση.



