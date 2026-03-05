ΑΕΛ: Στον... αέρα τα εισιτηρία για τον αγώνα με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια

Οnsports Τeam

Η ΑΕΛ Novibet ενημέρωσε πως τα τα εισιτήρια για το παιχνίδι του Σαββάτου (7/3, 18:00) με την ΑΕΚ στην Allwyn Arena διατίθενται ηλεκτρονικά.

Η ΑΕΚ υποδέχεται στην Νέα Φιλαδέλφεια την ομάδα της Λάρισσας και η διοίκηση της ΑΕΛ με ανακοίνωσή της ενημέρωσε τον κόσμο της για τη διάθεση των εισιτηρίων που έχει πάρει η ομάδα για την αναμέτρηση της Νέας Φιλαδέλφειας.

Αναλυτικά:

Σε συνέχεια της ενημέρωσης για τα εισιτήρια της αναμέτρησης της 24ης Αγωνιστικής της Stoiximan Super League μεταξύ ΠΑΕ ΑΕΚ – ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet , που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 7 Μαρτίου (18:00) στη Νέα Φιλαδέλφεια στο γήπεδο Allwyn Arena, η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet γνωστοποιεί στους φιλάθλους της ότι η διάθεση γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του παρακάτω συνδέσμου και το κόστος ανέρχεται στα 20€ και αφορά τη θύρα 48.