ΑΕΛ: Στον... αέρα τα εισιτηρία για τον αγώνα με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια
Οnsports Τeam 05 Μαρτίου 2026, 10:52
SUPER LEAGUE

ΑΕΛ: Στον... αέρα τα εισιτηρία για τον αγώνα με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια

Η ΑΕΛ Novibet ενημέρωσε πως τα τα εισιτήρια για το παιχνίδι του Σαββάτου (7/3, 18:00) με την ΑΕΚ στην Allwyn Arena διατίθενται ηλεκτρονικά.

Η ΑΕΚ υποδέχεται στην Νέα Φιλαδέλφεια την ομάδα της Λάρισσας και η διοίκηση της ΑΕΛ με ανακοίνωσή της ενημέρωσε τον κόσμο της για τη διάθεση των εισιτηρίων που έχει πάρει η ομάδα για την αναμέτρηση της Νέας Φιλαδέλφειας. 

Αναλυτικά:

Σε συνέχεια της ενημέρωσης για τα εισιτήρια της αναμέτρησης της 24ης Αγωνιστικής της Stoiximan Super League μεταξύ ΠΑΕ ΑΕΚ – ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet , που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 7 Μαρτίου (18:00) στη Νέα Φιλαδέλφεια στο γήπεδο Allwyn Arena, η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet γνωστοποιεί στους φιλάθλους της ότι η διάθεση γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του παρακάτω συνδέσμου και το κόστος ανέρχεται στα 20€ και αφορά τη θύρα 48.

Πατήστε εδώ για την αγορά εισιτηρίου

 Σημαντική διευκρίνιση:
 

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το ψηφιακό εισιτήριο καθώς και για οδηγίες αναφορικά με την χρήση του ψηφιακού εισιτηρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε το https://tickets.gov.gr

 


