Έξαλλος ο Γιάννης Αντετοκούνμπο: Πέταξε την μπάλα και δέχθηκε τεχνική ποινή - Δείτε βίντεο
Οnsports team 05 Μαρτίου 2026, 10:16
NBA

Έξαλλος ο Γιάννης Αντετοκούνμπο: Πέταξε την μπάλα και δέχθηκε τεχνική ποινή - Δείτε βίντεο

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν φανερά εκνευρισμένος και πέταξε την μπάλα στην μπασκέτα, με αποτέλεσμα να δεχθεί τεχνική ποινή.

Η απογοήτευση του «Greek Freak» ήταν εμφανής, λίγο πριν το τέλος του αγώνα των Μπακς με τους Χοκς, με την ήττα να δείχνει αναπόφευκτη.

Η τέταρτη σερί ήττα του Μιλγουόκι αυξάνει την πίεση στη μάχη για μια θέση στα playoffs της Ανατολής.

Οι Μπακς μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι και παρουσίασαν πολύ καλή επιθετική λειτουργία στο πρώτο δωδεκάλεπτο, όμως στη συνέχεια οι Χοκς ανέτρεψαν την εικόνα του αγώνα και κατάφεραν να φτάσουν σε μια άνετη επικράτηση μέσα στο Fiserv Forum.

Ο 31χρονος Έλληνας σταρ, που συνεχίζει την επάνοδό του μετά τον τραυματισμό του με περιορισμένο χρόνο συμμετοχής, έμεινε στο παρκέ για 25 λεπτά και σημείωσε 24 πόντους. Ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 10/15 δίποντα και 4/8 βολές, ενώ κατέγραψε ακόμη πέντε ριμπάουντ, τέσσερις ασίστ και ένα κλέψιμο.

Στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης, με τη διαφορά να έχει ήδη μεγαλώσει και την ήττα να φαίνεται αναπόφευκτη, ο Αντετοκούνμπο πέταξε την μπάλα στο στήριγμα της μπασκέτας, δεχόμενος τεχνική ποινή, μια αντίδραση που αποτύπωσε τον εκνευρισμό και την ένταση της στιγμής.

Giannis gets tech for throwing ball in frustration as Bucks lose to Hawks



